อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026
อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนแข่ง VNL 2026 สนาม 2 โดนสวีเดนแซง เตรียมลงแข่ง ยูเครน พุธที่ 17 มิถุนายน ช่อง Monomax
รายงานแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายนจนถึง 26 กรกฎาคมนี้ โดยมีทีมชาติทั้งหมด 18 ชาติจากทั่วโลกร่วมประชันฝีมือ FIVB ได้ปรับกฎใหม่ให้ทีมที่จบอันดับสุดท้าย (ที่ 18) ในรอบแรกจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน VNL 2027 ทันที
สาวไทยภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร พ่าย 4 นัดรวดในสัปดาห์แรกที่หนานจิง ประเทศจีน ได้แก่ แพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต, แพ้จีน 2-3 เซต, แพ้เบลเยียม 2-3 เซต และแพ้เช็ก 0-3 เซต เก็บได้เพียง 2 คะแนน
ผลของสัปดาห์แรกทำให้ไทยอยู่อันดับ 17 ของตารางคะแนน VNL ซึ่งทำให้การแข่งขันในกรุงเทพฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 8 อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ในส่วนของอันดับโลก FIVB ภาพในสัปดาห์นี้ก็ขยับด้วยเหมือนกัน หลังจบวีคแรก ไทยอยู่ที่อันดับ 23 ด้วย 156.44 คะแนน แต่ขณะที่ทีมพักอยู่ ทีมชาติสวีเดนซึ่งส่งนักตบระดับโลกอย่าง อิสเบลล่า ฮาก (Haak) ลงแข่งขัน European Golden League ก็คว้าคะแนนขึ้นมาจากอันดับ 26 แซงหน้าขึ้นไปนั่งอันดับ 22 ทำให้ไทยหล่นลงไปอยู่อันดับ 24 แทน
ทั้งนี้ ทีมชาติหญิงไทย เคยพบสวีเดนเพียงครั้งเดียว ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก วันที่ 24 สิงหาคม 2025 ไทยชนะ 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-18, 25-20 และ 25-23
อิซาเบล ฮาก ยอมรับหลังเกมว่า “พวกเขาเล่นงานเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเตรียมตัวมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่เรารู้ว่าไทยมีไพ่หลายใบมาก และพวกเขาใช้เกมบุกได้ทุกรูปแบบ รวดเร็วมาก สไตล์วอลเลย์บอลเอเชียแตกต่างจากยุโรปมาก แม้สวีเดนจะเล่นเกมซ้อมกับเกาหลีใต้มาก่อนหน้า แต่ก็ยังปรับตัวได้ไม่ทัน”
กลับบ้านสนามหัวหมาก โอกาสที่รอมานาน
“อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก” เตรียมพร้อมต้อนรับการแข่งขัน VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน สนามแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีบรรยากาศเชียร์ดุดันที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมักเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันทีมชาติไทยให้เกินขีดจำกัดตัวเอง
สาวไทยจะได้พบกับ ยูเครน, บัลแกเรีย, แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ โดยทุกนัดเริ่มเวลา 20.30 น.
โปรแกรมครบ 4 นัด วีคนี้
วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 20.30 น. ไทย พบ ยูเครน (ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ Monomax)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน เวลา 20.30 น. ไทย พบ บัลแกเรีย (ถ่ายทอดสด Monomax)
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 20.30 น. ไทย พบ แคนาดา (ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ Monomax)
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 20.30 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ ถ่ายทอดสด Monomax
ผู้ถือลิขสิทธิ์คือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ซึ่งถ่ายทอดสด VNL 2026 ครอบคลุมไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
สัปดาห์นี้สำคัญแค่ไหน
ทีมที่จบใน 7 อันดับแรกพร้อมเจ้าภาพมาเก๊า จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22-26 กรกฎาคม ส่วนไทยที่ตอนนี้ยังอยู่ท้ายตาราง สัปดาห์นี้คือช่วงเวลาที่ต้องดึงคะแนนให้ได้มากที่สุด ก่อนที่สัปดาห์ 3 จะพาทัพสาวไทยไปเจอคู่แข่งระดับสูงสุดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา บราซิล และตุรกีในญี่ปุ่น
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