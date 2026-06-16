จับพี่เลี้ยงค่ายฤดูร้อน ม.ดัง ล่วงละเมิดเด็กในแคมป์ (ต่างประเทศ)
ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมชายวัย 27 ปี ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กในค่ายฤดูร้อนที่จัดขึ้นภายในพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 พร้อมตั้งข้อหาหนักและวงเงินประกันทะลุ 15 ล้านบาท
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสตาฟฟ์ของค่ายฤดูร้อน ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เข้าร่วมค่าย โดยสถานที่เกิดเหตุอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (UC Berkeley)
ผู้ต้องสงสัยรายนี้คือ นาย Quaylin Wesley วัย 27 ปี จากเมือง Vallejo โดยเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวเมื่อเวลาประมาณ 14:20 น. ของวันที่ 16 มิ.ย. 69 ซึ่งเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาลงมือก่อเหตุ
เบื้องต้น นาย Wesley ถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง ได้แก่
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การกระทำชำเราบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี
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การกระทำอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
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ความผิดฐานบุกรุกยามวิกาลในระดับที่ 1 (First-degree burglary)
ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้และมีการตั้งวงเงินประกันตัวสูงถึง 425,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 15 ล้านบาท) และมีกำหนดขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่า ในตอนแรกเหตุการณ์นี้ถูกแจ้งความกับทางตำรวจมหาวิทยาลัยว่าเป็นเพียง “ความพยายาม” ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเกิดขึ้นภายในหอพักนักศึกษาช่วงเวลาระหว่าง 01:00 น. ถึง 02:00 น. ของวันที่ 16 มิ.ย. 69 แต่จากการสืบสวนเพิ่มเติมในภายหลัง ตำรวจได้สรุปข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นจริงจนสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ความพยายามแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของค่ายฤดูร้อนหรือระบุชื่อหอพักสถานที่เกิดเหตุเพื่อปกป้องเหยื่อ ในขณะที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้ออกมาชี้แจงว่า ค่ายฤดูร้อนดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการที่จัดหรือดำเนินการโดยทางมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนาย Wesley ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด แม้ว่าเขาจะเคยเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสวัสดิการสังคม (Social Welfare) จากสถาบันแห่งนี้เมื่อปี 2021 ก็ตาม
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือหากผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือทราบถึงเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถติดต่อให้เบาะแสได้ที่แผนกตำรวจของมหาวิทยาลัย (UC Police)
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