ชายวัย 25 ร่างจิ๋วสูง 66 ซม.ป่วยโรคหายาก ตัวหยุดโตเทียบเท่าทารก น้องสาวอุทิศทั้งชีวิตดูแลพี่
เปิดชีวิตจริง ชายร่างทารก วัย 25 ป่วยโรคหายาก น้องสาววัย 21 อุทิศตัวดูแลไม่ห่าง ลั่น “โชคชะตามอบชายตัวน้อยมาให้ดูแล” ชาวเน็ตแห่ช่วยค่ารักษา
เรื่องราวสุดซึ้งและปาฏิหาริย์แห่งความรักในครอบครัวกำลังเป็นกระแสไวรัลในประเทศจีน เมื่อ เสี่ยวหลิง หญิงสาววัย 21 ปี จากมณฑลหูหนาน ได้โพสต์วิถีชีวิตการดูแล หวัง จวินหมิง พี่ชายวัย 25 ปีที่ร่างเล็กจิ๋วเท่าเด็กทารก สูงเพียง 66 เซนติเมตร และมีระดับสติปัญญาเทียบเท่าเด็กเล็ก
เนื่องจากได้รับการวินิจฉัยว่า หวัง จวินหมิง ป่วยเป็นโรคหายาก นั่นก็คือ “โรคภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง” (Pituitary Hormone Deficiency) ทำให้ยีน POU1F1 มีความผิดปกติ ส่งผลต่อการพัฒนาร่างกายของเขา ทำให้ จวินหมิง ต้องอยู่ในร่างของเด็กทารกที่สูงเพียง 66 ซม. แม้จะอายุเพิ่มขึ้นในทุกปี
เดิมทีครอบครัวฐานะยากจนและมีรายได้เพียง 3,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 14,000 บาท) ทำให้ไม่สามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากน้องสาวโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลมีเดียจนมีผู้ติดตามกว่า 163,000 คน ทำให้ได้รับความช่วยเหลือจนได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
ในวัยเด็ก เสี่ยวหลิง ไม่ได้สนิทกับพี่ชายมากนัก แต่เมื่อแม่ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เสี่ยวหลิง ก็มองพี่ชายร่างทารกเป็นที่พึ่งทางใจ และตัดสินใจดูแลพี่ชายอย่างจริงจัง แม้เธอจะเรียนจบด้านพยาบาลมา แต่เธอก็เลือกทำงานในคลินิกเสริมความงามในเมืองฉางซา เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดและดูแลพี่ชายระหว่างทำการรักษา
และถึงแม้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า หวัง จวินหมิง จะเติบโตขึ้นได้มากน้อยเพียงใดหลังได้รับการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมน แต่เสี่ยวหลิงยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างพี่ชายตลอดไป และวางแผนไลฟ์สดขายของเพื่อหารายได้มาช่วยค่ารักษาพยาบาล
แม้โชคชะตาจะไม่ได้ทำให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์เหมือนคนอื่น แต่เสี่ยวหลิงกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจว่า “โชคชะตากลับมอบชายตัวน้อยคนหนึ่งให้เธอได้ดูแลไปตลอดชีวิต”
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อ้างอิงจาก : scmp
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