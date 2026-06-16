ตำรวจรู้แล้วคู่กรณีตบหัวดีเจคือใคร ไม่พอใจเปิดเพลงช้า ออกหมายเรียกแล้ว
ตำรวจเผยคู่กรณีตบหัวดีเจคือ “คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ” ออกหมายเรียกแล้ว หลังไม่พอใจไม่เปิดเพลงให้
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattara Kajohnnapapong ได้ร้องเรียนว่า “ผมถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบศรีษะ จำนวนหลายครั้ง ขณะเปิดเพลงอยู่ ที่จังหวัดขอนแก่น คืน วันที่ 13 มิย 69
ผมได้เดินทางไปเล่นดีเจให้กับร้านหนึ่งในจังหวัด ขอนแก่น รอบการเล่นผมคือ 01.30am หลังจากผมเล่นไปได้สักประมาณ 5-10นาที มีบุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสนทนากันมาก่อน เข้ามาในบูธดีเจ และกล่าวทำนองว่าข่มขู่ “..กูบอกให้มึงเปิด HBD มึงไม่เข้าใจหรอ มึงรู้มั้ยกูเปนใคร” แล้วก็ตบเข้าที่ศีรษะของผม หลายครั้ง ติดต่อกัน ระหว่างนั้นมีถอดหมวกผมออก โยน และตบอีกครั้ง หรือตบจนหมวกหลุด ผมไม่แน่ใจ เนื่องจากเค้าเข้ามาทาง “ด้านหลัง” ของผม
ทั้งนี้ ร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหละหลวมในการดูแลความปลอดภัย มันเปนช่วงชุลมุนที่ทีมงานและคนสนิทที่ผมเชิญมา กำลังเข้ามาหา
ทำไมต้องใช้ อำนาจ ที่ตัวเองมี มาข่มขู่ มาทำอย่างนี้กับผมด้วย ผมก้อแค่มาทำงาน หาเงิน เลี้ยงครอบครัวผมแค่นั้น” ก่อนที่จะได้เข้าแจ้งความ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวน และพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีการระบุว่าผู้ถูกกล่าวหามีตำแหน่งเป็น กต.ตร. สภ.เมืองขอนแก่นนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และดำเนินการตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมาย
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐาน “ทำร้ายร่างกาย” โดยพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามกฎหมายแล้ว และได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อประกอบสำนวนคดี
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกคู่กรณีมาพบแล้วในเบื้องต้น โดยมีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้ วันที่ 16 มิ.ย. 69 คู่กรณีจะเดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน ส่วนการดำเนินคดียังคงต้องรอผลชันสูตรของแพทย์ เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ยืนยันว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร. แต่การดำเนินคดีจะเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด พร้อมกำชับพนักงานสอบสวนให้เร่งรัดการดำเนินคดีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยยืนยันว่าจะอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และหากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีการกระทำความผิดจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้น
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