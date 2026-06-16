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แม่น้องเติมฝัน 2 ขวบ แทบขาดใจ นอนกอดเสื้อลูกทุกคืน เหยื่อผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:53 น.
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แม่น้องเติมฝันนอนกอดเสื้อผ้าลูกทุกคืน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

แม่น้องเติมฝัน วัย 2 ขวบ เหยื่อ ผช.ผญบ. เมาแล้วขับชนดับ โพสต์ภาพนอนกอดเสื้อทุกคืน คิดถึงแทบขาดใจ ส่วนพ่อพกผ้าเช็กตัวลูกตลอดเวลา ยอมรับไม่อยากกลับบ้าน มองทางไหนเจอแต่ลูก

จากกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถเก๋งที่จอดข้างทาง บนถนนสายลำปาง-งาว พื้นที่บ้านปงวัง ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง จนกระเด็นไปกระแทกคุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วน น้องเติมฝัน ลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ล่าสุด รายการโหนกระแส ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดถึง มีข่าวรายงานว่ามีการผลักความรับผิดชอบบางส่วนให้รถกระบะตู้ทึบ อ้างว่ารถที่ชนเด็กคือรถคันนี้ ไม่ใช้รถของตน ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน

อย่างไรก็ดี มีการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดปรากฏผล 104 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ในรายการ คุณพ่อของน้องเติมฝันที่อยู่ในเหตุการณ์ เผยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องพกผ้าเช็กตัวของลูกไปด้วย กล่าวว่า “เอาลูกมาด้วย”

พ่อน้องเติมฝันพกผ้าลูกชายมาในรายการโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
รวมทั้งอัปเดตอาการของภรรยาที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บ เผยว่า “อยากหลับ ไม่อยากตื่น” ตอนนี้น้องเติมฝัน วัย 2 ขวบกำลังเริ่มพูดเรียกพ่อและแม่ทั้งวัน แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุสูญเสียลูกชายไป คุณพ่อยอมรับว่าบ้านเงียบเหงาวังเวงมาก ไม่อยากกลับเข้าบ้าน อยากปล่อยให้ร้าง เพราะมองไปตรงไหนก็เจอแต่ภาพลูก

ล่าสุด 16 มิถุนายน 2569 คุณแม่ของน้องเติมฝัน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ขณะนอนกอดเสื้อผ้าของลูกชายสุดที่รักว่า “น้องจะเหงามั้ยลูก ปรกติแม่นอนกอดน้องทุกคืนเลย น้องจะหว่าเว้มั้ยลูก แม่รักน้องมากนะ จะอีกกี่ชาติแม่ก็ขอให้น้องมาเกิดเป็นลูกแม่กับพ่ออีกนะลูก” และ “เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักของลูก แม่กอดแม่หอมทุกวันเลยนะลูก แม่นอนกอดเสื้อผ้าน้องทุกคืนเลย คิดถึงแทบขาดใจเลยนะลูก น้องเติมฝัน”

แม่กอดเสื้อเด็ก 2 ขวบ เหยื่อผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ
ภาพจาก : Facebook

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:53 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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