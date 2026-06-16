ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ธนาคารกรุงไทยสรุปยอดเศรษฐีใหม่สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมเงินรางวัล 180 ล้านบาท พร้อมช่องทางขึ้นเงินสะดวกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ธนาคารกรุงไทยสรุปผลสลาก L6 ประจำงวดวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 และสลากตัวเลขสามหลักผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เช็กยอดเงินรางวัลทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวขึ้นเงินกับสำนักงานกองสลากฯ
สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69
สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 รวมเป็นเงินรางวัล 180 ล้านบาท มีผู้ถูก 2 ใบ จำนวน 1 คน และถูก 28 ใบ จำนวน 1 คน ในส่วนของสลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 มีรายละเอียดดังนี้
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ผลรางวัลที่ 1: รอผล
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เลขรางวัลสามตรง: รอผล
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เลขรางวัลสามสลับหลัก: รอผล
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เลขรางวัลสองตรง: รอผล
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เลขรางวัลพิเศษ: รอผล
สามารถตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และขึ้นรางวัลได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดเพิ่มเติม: Krungthai Digital Lottery
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