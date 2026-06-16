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ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:09 น.
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ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทยสรุปยอดเศรษฐีใหม่สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมเงินรางวัล 180 ล้านบาท พร้อมช่องทางขึ้นเงินสะดวกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทยสรุปผลสลาก L6 ประจำงวดวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 และสลากตัวเลขสามหลักผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เช็กยอดเงินรางวัลทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวขึ้นเงินกับสำนักงานกองสลากฯ

สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69

สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 รวมเป็นเงินรางวัล 180 ล้านบาท มีผู้ถูก 2 ใบ จำนวน 1 คน และถูก 28 ใบ จำนวน 1 คน ในส่วนของสลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 มีรายละเอียดดังนี้

  • ผลรางวัลที่ 1: รอผล

  • เลขรางวัลสามตรง: รอผล

  • เลขรางวัลสามสลับหลัก: รอผล

  • เลขรางวัลสองตรง: รอผล

  • เลขรางวัลพิเศษ: รอผล

สามารถตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และขึ้นรางวัลได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดเพิ่มเติม: Krungthai Digital Lottery

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:09 น.
71
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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