ข่าว

อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:11 น.
68
อย. เตือนภัยของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยา
ภาพจาก : FDA Thai﻿

อย. เตือนภัย ของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหน้าโรงเรียน เสี่ยงทำเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ สั่งแพลตฟอร์มระงับโฆษณา แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด พบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังของเล่นนุ่มนิ่ม หรือ สกุชชี่ (Squishy) ที่กำลังระบาดหนักบริเวณหน้าสถานศึกษาและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากของเล่นชนิดนี้มาพร้อมกับกระบอกและเข็มฉีดยา สร้างความน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยต่อเด็กเล็กอย่างมาก

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า อย. ห่วงใยสวัสดิภาพของเยาวชน รูปแบบการเล่นของสินค้าชนิดนี้คือให้เด็กใช้กระบอกและเข็มสูบลมหรือน้ำ ฉีดเข้าไปในตัวสกุชชี่ให้เกิดตุ่มนูนขึ้นมาแล้วเอาไว้บีบเล่น ซึ่งตามกฎหมายแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ การนำมาดัดแปลงเป็นของเล่นจึงแฝงไปด้วยอันตรายหลายด้าน ได้แก่ เสี่ยงบาดเจ็บและติดเชื้อ เด็กอาจโดนปลายเข็มทิ่มตำจนเกิดบาดแผลและนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรงได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจผิด เด็กอาจมองว่าเข็มและกระบอกฉีดยาเป็นเพียงของเล่นทั่วไปอาจนำไปใช้งานจริงจนเกิดอันตราย

เพื่อเป็นการสกัดกั้นปัญหา อย. ได้ประสานงานไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ทันที เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ อย. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและร้านค้าช่วยกันสอดส่องดูแล หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นประเภทนี้ให้เด็กเล่น ควรเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและอ่านฉลากข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนใช้งานเสมอ

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายกระบอกและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีฉลากระบุชัดเจน หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนดูไม่ปลอดภัย สามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

อย. เตือนผู้ปกครองระวังสกุชชี่มาพร้อมกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
ภาพจาก : FDA Thai

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม ข่าวดารา

ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุก 8 ปีครึ่ง “ราฟา มิร์” นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศ

15 นาที ที่แล้ว
เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ ข่าว

เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ

31 นาที ที่แล้ว
สุดซาบซึ้ง! &quot;ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต&quot; พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล &quot;พระองค์ภาฯ&quot; จวบจนวาระสุดท้าย ข่าว

สุดซาบซึ้ง! “ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต” พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล “พระองค์ภาฯ” จวบจนวาระสุดท้าย

39 นาที ที่แล้ว
อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026 วอลเลย์บอล

อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026

43 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

เรียงเบอร์ 16 มิ.ย. 69 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลหวยครบทุกหมวดรางวัล

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ลงโทษ “ทันกวินท์” คดีละเมิดอำนาจศาล แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวคดี “ทราย สก๊อต” อีก

57 นาที ที่แล้ว
แม่น้องเติมฝันนอนกอดเสื้อผ้าลูกทุกคืน ข่าว

แม่น้องเติมฝัน 2 ขวบ แทบขาดใจ นอนกอดเสื้อลูกทุกคืน เหยื่อผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้วคู่กรณีตบหัวดีเจคือใคร ไม่พอใจเปิดเพลงช้า ออกหมายเรียกแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร? บันเทิง

หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยา ข่าว

อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Copy Trading และการเติบโตของประสบการณ์การเทรดแบบเชื่อมต่อถึงกัน ข่าวประชาสัมพันธ์

Copy Trading และการเติบโตของประสบการณ์การเทรดแบบเชื่อมต่อถึงกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มร้อง DSI สอบโครงการ AOT ข่าว

ทนายตั้ม แค้นมาก ทำชีวิต-ครอบครัวพังพินาศ ลั่น อยู่ในคุก ไม่มีโอกาสตอบโต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ร้านบุฟเฟต์ชาบูเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาใจกลางเมือง ลูกค้าใจหาย เปิดถึงวันที่ 14 มิ.ย.นี้ เศรษฐกิจ

ร้านบุฟเฟต์ชาบูเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาใจกลางเมือง ลูกค้าใจหาย เปิดให้บริการถึง 14 มิ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดีฉาว หมอเทวดา นครสวรรค์ ข่มขืนคนไข้ในห้องตรวจ ทนายนิด้า ช่วยเหยื่อจนชนะคดี ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดีฉาว หมอเทวดา นครสวรรค์ ข่มขืนคนไข้ในห้องตรวจ ทนายนิด้า ช่วยเหยื่อจนชนะคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก “รัชนี” สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ ผลอย่างเป็นทางการมาแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้รวย! เปิดเลขธูป แม่จำเนียร 16/6/69 เลขเด็ดชุดสุดท้ายก่อนหมุนวงล้อรางวัลที่ 1 บ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู บันเทิง

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ข่าว

ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์ ตัวออกบ่อยสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วน! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา งวด 16 มิ.ย. 69 ฟัน 1 ชนเจ๊นุ๊ก คอหวยห้ามพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย หมวกแดง เล่าเหตุการณ์บ้านไฟไหม้ ข่าวดารา

รู้สาเหตุ ต้อย หมวกแดง ไฟไหม้บ้าน สำลักควัน-มีแผลไฟลวก สูญนับแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:11 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569

คุก 8 ปีครึ่ง “ราฟา มิร์” นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศ

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026

อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569

เรียงเบอร์ 16 มิ.ย. 69 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลหวยครบทุกหมวดรางวัล

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
Back to top button