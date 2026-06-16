อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ
อย. เตือนภัย ของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหน้าโรงเรียน เสี่ยงทำเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ สั่งแพลตฟอร์มระงับโฆษณา แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด พบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1556
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังของเล่นนุ่มนิ่ม หรือ สกุชชี่ (Squishy) ที่กำลังระบาดหนักบริเวณหน้าสถานศึกษาและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากของเล่นชนิดนี้มาพร้อมกับกระบอกและเข็มฉีดยา สร้างความน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยต่อเด็กเล็กอย่างมาก
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า อย. ห่วงใยสวัสดิภาพของเยาวชน รูปแบบการเล่นของสินค้าชนิดนี้คือให้เด็กใช้กระบอกและเข็มสูบลมหรือน้ำ ฉีดเข้าไปในตัวสกุชชี่ให้เกิดตุ่มนูนขึ้นมาแล้วเอาไว้บีบเล่น ซึ่งตามกฎหมายแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ การนำมาดัดแปลงเป็นของเล่นจึงแฝงไปด้วยอันตรายหลายด้าน ได้แก่ เสี่ยงบาดเจ็บและติดเชื้อ เด็กอาจโดนปลายเข็มทิ่มตำจนเกิดบาดแผลและนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรงได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจผิด เด็กอาจมองว่าเข็มและกระบอกฉีดยาเป็นเพียงของเล่นทั่วไปอาจนำไปใช้งานจริงจนเกิดอันตราย
เพื่อเป็นการสกัดกั้นปัญหา อย. ได้ประสานงานไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ทันที เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ อย. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและร้านค้าช่วยกันสอดส่องดูแล หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นประเภทนี้ให้เด็กเล่น ควรเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและอ่านฉลากข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนใช้งานเสมอ
หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายกระบอกและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีฉลากระบุชัดเจน หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนดูไม่ปลอดภัย สามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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