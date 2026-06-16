ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS พร้อมตั้งผู้เชี่ยวชาญแอฟริกาใต้ เยอรมัน ร่วมทีมคณะกรรมธิการประนอม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย และนาย ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ​ เอกอัครราชทูต​ ณ​ กรุงคูเวต รองหัวหน้า เข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับ ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)

ในเวลาต่อมานายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ครม.ยังแต่งตั้งคณะกรรมธิการประนอมฝ่ายไทยอีก 2 คน ซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคน กระทรวงต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้ว ถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์

ทั้งนี้เมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบฝ่ายละ2คนแล้ว จากนั้นต้องหาคนที่5 มาเป็นประธานเพื่อทํางานระหว่างกัน โดยจะต้องดําเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือน จึงจะมีการเริ่มพูดคุย

นายสีหศักดิ์ กล่าวยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ ของคณะประนอมไม่ใช่ศาล ซึ่งผลการทํางานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อ แต่สิ่งที่เราคิดว่า ขอบเขตของการประนอม ควรจํากัดในเบื้องต้น เรื่องการกําหนดเขตแดน ทางทะเลและไหล่ทวีป ส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมนั้น มันไม่ควร แต่ควรจะเน้นในเรื่องของ เขตแดนทางทะเลให้ชัดเจน

เมื่อถามว่า ใครจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องข้อเสนอของกัมพูชาในเมื่อสองประเทศเห็นไม่ตรงกัน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คณะประนอมต้องไปดู พร้อมทั้งย้ําว่าควรเน้นในเรื่องเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนให้ถึงที่สุด หลังจากไปพูดถึงเรื่องเขต ทับซ้อนว่าทับซ้อนมากแค่ไหน และค่อยมาดูพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลอย่างไร

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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