ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS
ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS พร้อมตั้งผู้เชี่ยวชาญแอฟริกาใต้ เยอรมัน ร่วมทีมคณะกรรมธิการประนอม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย และนาย ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ เอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวต รองหัวหน้า เข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับ ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)
ในเวลาต่อมานายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ครม.ยังแต่งตั้งคณะกรรมธิการประนอมฝ่ายไทยอีก 2 คน ซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคน กระทรวงต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้ว ถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์
ทั้งนี้เมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบฝ่ายละ2คนแล้ว จากนั้นต้องหาคนที่5 มาเป็นประธานเพื่อทํางานระหว่างกัน โดยจะต้องดําเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือน จึงจะมีการเริ่มพูดคุย
นายสีหศักดิ์ กล่าวยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ ของคณะประนอมไม่ใช่ศาล ซึ่งผลการทํางานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อ แต่สิ่งที่เราคิดว่า ขอบเขตของการประนอม ควรจํากัดในเบื้องต้น เรื่องการกําหนดเขตแดน ทางทะเลและไหล่ทวีป ส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมนั้น มันไม่ควร แต่ควรจะเน้นในเรื่องของ เขตแดนทางทะเลให้ชัดเจน
เมื่อถามว่า ใครจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องข้อเสนอของกัมพูชาในเมื่อสองประเทศเห็นไม่ตรงกัน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คณะประนอมต้องไปดู พร้อมทั้งย้ําว่าควรเน้นในเรื่องเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนให้ถึงที่สุด หลังจากไปพูดถึงเรื่องเขต ทับซ้อนว่าทับซ้อนมากแค่ไหน และค่อยมาดูพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลอย่างไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” เตรียมคุยกับเขมร ใต้กรอบอนุสัญญา UNCLOS หลังยกเลิก MOU44
- กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย
- โฆษกรัฐบาล โต้เขมร ยังไม่ได้ตกลงใช้ UNCLOS ย้ำยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: