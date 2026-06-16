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หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:20 น.
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หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

แฟนคลับโต้กลับ “ฟารีดา” หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง ยันเป็นแฟนคลับปกติ ไม่เคยอิจฉา งงไปทำอะไรให้ถึงโดนหมั่นไส้

กลายเป็นประเด็นที่สังคมยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ “ฟารีดา” ที่ล่าสุดได้ไปออกรายการโหนกระแสอีกครั้งเพื่อชี้แจงประเด็นการใช้ภาพชุดตรวจครรภ์ซ้ำ โดยอ้างว่าทำไปเพื่อตอบโต้แฟนคลับรายหนึ่งที่เธอระบุว่าเป็น “ซาแซง” และคอยพูดจาทับถมเธอเรื่องงานจนเกิดความหมั่นไส้

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

ล่าสุด หญิงแฟนคลับที่ถูกฟารีดาพาดพิงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ Phutta Talk โดยยืนยันว่า “ตนเป็นเพียงแฟนคลับปกติ ไม่ใช่ซาแซง และรู้ขอบเขตระหว่างแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยล้ำเส้น”

นอกจากนี้ แฟนคลับสาวคนดังกล่าว ได้เปิดเผยถึงช่วงที่รู้จักกับฟารีดาว่า “เธอรู้จักกับฟาเพราะไปคุยเรื่องสองนักร้องพี่น้อง คือโฟล์คกับฟอร์ม เธอเป็นแฟนคลับของฟอร์ม ฟาก็เลยบอกว่าตัวฟาเองก็ชอบโฟล์ค

เธออยู่ในกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้ว เห็นฟาบอกว่าชอบโฟล์คก็เลยสนับสนุน ตอนโฟล์คมีงานก็จะพาไปดู ไปร่วมงานต่าง ๆ ที่โฟล์คไป จนอยู่ ๆ ฟาส่งแชตมา บอกว่าท้อง และได้ดูรายการโหนกระแส ก็เห็นว่าภาพในรายการกับภาพที่ส่งมาให้เธอในแชตมันเป็นภาพเดียวกัน เลยแคปแชตส่งไปถามโฟล์คกับฟอร์ม

ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ซาแซง เป็นแค่แฟนคลับปกติทั่วไป เรารู้ขอบเขตของแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยเข้าไปจู่โจมหรือล้ำเส้นศิลปินเลย ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้ฟารีดาหมั่นไส้ และเธอเองก็ไม่เคยอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรฟารีดาเลย ตัวเธอเองสิต้องอิจฉาฟามากกว่าหรือเปล่า เพราะฟามีชื่อเสียง เป็นนักร้อง ส่วนเธอเป็นแค่พนักงานสวัสดิการธรรมดา”

ทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดัง พุทธ อภิวรรณ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประเด็นสำคัญว่า “วันที่ 20 มิ.ย. นี้ หลังจากตรวจ DNA แล้ว พี่ก๊อท จักรพันธ์ จะออกมาพูดบ้าง รอดูว่าสุดท้ายฟาจะมาตรวจหรือเปล่า และอยากจะบอกฟาว่า คนไทยให้อภัยได้ถ้าผิด แต่จะให้อภัยไม่ได้เลยถ้ายังโกหกซ้ำซาก”

หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร-1

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อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 14:20 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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