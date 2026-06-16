หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

แฟนคลับโต้กลับ “ฟารีดา” หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง ยันเป็นแฟนคลับปกติ ไม่เคยอิจฉา งงไปทำอะไรให้ถึงโดนหมั่นไส้
กลายเป็นประเด็นที่สังคมยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ “ฟารีดา” ที่ล่าสุดได้ไปออกรายการโหนกระแสอีกครั้งเพื่อชี้แจงประเด็นการใช้ภาพชุดตรวจครรภ์ซ้ำ โดยอ้างว่าทำไปเพื่อตอบโต้แฟนคลับรายหนึ่งที่เธอระบุว่าเป็น “ซาแซง” และคอยพูดจาทับถมเธอเรื่องงานจนเกิดความหมั่นไส้
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ
ล่าสุด หญิงแฟนคลับที่ถูกฟารีดาพาดพิงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ Phutta Talk โดยยืนยันว่า “ตนเป็นเพียงแฟนคลับปกติ ไม่ใช่ซาแซง และรู้ขอบเขตระหว่างแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยล้ำเส้น”
นอกจากนี้ แฟนคลับสาวคนดังกล่าว ได้เปิดเผยถึงช่วงที่รู้จักกับฟารีดาว่า “เธอรู้จักกับฟาเพราะไปคุยเรื่องสองนักร้องพี่น้อง คือโฟล์คกับฟอร์ม เธอเป็นแฟนคลับของฟอร์ม ฟาก็เลยบอกว่าตัวฟาเองก็ชอบโฟล์ค
เธออยู่ในกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้ว เห็นฟาบอกว่าชอบโฟล์คก็เลยสนับสนุน ตอนโฟล์คมีงานก็จะพาไปดู ไปร่วมงานต่าง ๆ ที่โฟล์คไป จนอยู่ ๆ ฟาส่งแชตมา บอกว่าท้อง และได้ดูรายการโหนกระแส ก็เห็นว่าภาพในรายการกับภาพที่ส่งมาให้เธอในแชตมันเป็นภาพเดียวกัน เลยแคปแชตส่งไปถามโฟล์คกับฟอร์ม
ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ซาแซง เป็นแค่แฟนคลับปกติทั่วไป เรารู้ขอบเขตของแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยเข้าไปจู่โจมหรือล้ำเส้นศิลปินเลย ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้ฟารีดาหมั่นไส้ และเธอเองก็ไม่เคยอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรฟารีดาเลย ตัวเธอเองสิต้องอิจฉาฟามากกว่าหรือเปล่า เพราะฟามีชื่อเสียง เป็นนักร้อง ส่วนเธอเป็นแค่พนักงานสวัสดิการธรรมดา”
ทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดัง พุทธ อภิวรรณ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประเด็นสำคัญว่า “วันที่ 20 มิ.ย. นี้ หลังจากตรวจ DNA แล้ว พี่ก๊อท จักรพันธ์ จะออกมาพูดบ้าง รอดูว่าสุดท้ายฟาจะมาตรวจหรือเปล่า และอยากจะบอกฟาว่า คนไทยให้อภัยได้ถ้าผิด แต่จะให้อภัยไม่ได้เลยถ้ายังโกหกซ้ำซาก”
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อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk
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