คลิปเดือด นักข่าวสาวปากีสถาน ฟาดกลับชายอ้างศาสนา แตะตัว-ด่าไม่คลุมผม
โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปปะทะคารมเดือด นักข่าวสาวปากีสถานถูกชายที่กำลังสัมภาษณ์แตะเนื้อต้องตัวและสั่งสอนเรื่องไม่คลุมฮิญาบแทนการตอบคำถามการเมือง จนเจอสวนกลับเจ็บแสบพร้อมขู่แจ้งข้อหาคุกคามทางเพศ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากฝูงชน
โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอจากเพจเฟซบุ๊ก Observer Diplomat โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เผยภาพเหตุการณ์ปะทะคารมอย่างดุเดือดระหว่างนักข่าวสาวชาวปากีสถานกับชายที่ถูกสัมภาษณ์
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักข่าวสาวลงพื้นที่ตั้งคำถามถึงประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์ อิหร่าน รวมถึงผลกระทบต่อปากีสถาน แต่ชายคนดังกล่าวหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถาม และหันมาโจมตีเธอเรื่องการแต่งกายแทน โดยระบุว่าปากีสถานเป็นรัฐอิสลามแค่เพียงชื่อ เพราะนักข่าวสาวมายืนอยู่ตรงนี้โดยไม่ได้สวมใส่ “ดูปัตตา” (Dupatta – ผ้าคลุมศีรษะ/ไหล่)
นักข่าวสาวไม่ยอมจำนนต่อคำวิจารณ์และตอกกลับอย่างหนักแน่นว่า “ทำไมอิสลามของพวกคุณถึงเริ่มต้นและจบลงแค่ที่ผ้าคลุมศีรษะ?”
สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อชายคนดังกล่าวล่วงละเมิดด้วยการแตะเนื้อต้องตัวเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่ออ้างคำสอนของพระเจ้า ทำให้นักข่าวสาวสวนกลับทันทีว่าการกระทำของเขาเป็นบาปใหญ่หลวง เพราะศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้ผู้ชายสัมผัสผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นญาติมิตร พร้อมขู่ว่าเขาอาจถูกตำรวจจับกุมในข้อหาคุกคามทางเพศ (Harassment) ซึ่งชายคนนั้นก็ท้าทายว่าพร้อมที่จะถูกจับ
เหตุการณ์นี้มีเสียงสนับสนุนจากผู้หญิงและประชาชนในบริเวณนั้นที่เข้ามาช่วยปกป้องนักข่าวสาว โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคำถามชวนคิดว่า “ทำไมอิสลามของผู้ชายเหล่านี้ถึงบังคับใช้แต่กับผู้หญิง?” พร้อมชี้ให้เห็นถึงความหน้าซื่อใจคดของผู้ชายที่เคยก่ออาชญากรรมร้ายแรงอย่างการฆาตกรรมมากมาย แต่กลับหมกมุ่นอยู่กับการตามจับผิดผู้หญิง
เมื่อชายคู่กรณีพยายามอ้างความชอบธรรมว่าตนได้รับการสั่งสอนมาจาก “มาดราซา” (Madrasa – โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) นักข่าวสาวจึงประชดประชันอย่างเจ็บแสบด้วยการขอให้ฝูงชนปรบมือให้กับ “ผลผลิตจากมาดราซา” ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนได้ยกตัวอย่างคดีสะเทือนขวัญในอดีตที่ผู้ชายกว่า 400 คนรุมคุกคามผู้หญิงเพียงคนเดียว เพื่อประจานความล้มเหลวในการให้เกียรติผู้หญิงอย่างแท้จริงในสังคมปากีสถาน
คลิปวิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของผู้หญิงปากีสถานที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายวาทกรรมทางศาสนาที่ถูกบิดเบือนเพื่อกดทับเพศหญิง และแสดงจุดยืนไม่ยอมอดทนต่อการถูกคุกคามในพื้นที่สาธารณะอีกต่อไป
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