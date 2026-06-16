ย้อนคดีฉาว หมอเทวดา นครสวรรค์ ข่มขืนคนไข้ในห้องตรวจ ทนายนิด้า ช่วยเหยื่อจนชนะคดี
ย้อนคดีฉาว หมอเทวดา นครสวรรค์ ข่มขืนคนไข้ในห้องตรวจ ศาลฎีกาตัดสินจำคุก 4 ปี 15 เดือน ไม่รอลงอาญา สู่แรงบันดาลใจฉากว่าความใน ทนายปีศาจ
หลายปีก่อน ช่วงต้นปี 2561 คดีหนึ่งสร้างความสั่นสะเทือนในวงการแพทย์และสังคมไทยไม่น้อย จนเป็นหนึ่งในคดีแรงบันดาลใจที่ปรากฎในซีรีย์ ทนายปีศาจ ที่กำลังเป็นกระแสในเวลานี้
ตอนนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้องเรียน แจ้งความดำเนินคดีกับสูติแพทย์ชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์ ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศระหว่างการตรวจภายในที่คลินิกส่วนตัวของแพทย์ผู้นั้น
ผู้เสียหายเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาอาการปวดท้อง แพทย์แจ้งว่าจำเป็นต้องตรวจภายใน แต่ระหว่างนั้นได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ โดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ในห้องตรวจด้วย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงอยู่ร่วมด้วยทุกครั้งในการตรวจภายใน
ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความทันทีหลังเกิดเหตุเพราะความตกใจ ทำให้ไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เหลืออยู่ กว่าจะรวบรวมสติและตัดสินใจดำเนินคดีก็ผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว
เมื่อคดีนี้เป็นข่าว กระแสสังคมแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งเชื่อผู้เสียหาย อีกฝ่ายหนึ่งออกมาปกป้องแพทย์ ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากให้การสนับสนุนแพทย์ บ้างอ้างว่าแพทย์เป็นคนดีมีชื่อเสียง บ้างตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของผู้เสียหาย ขณะที่แพทย์ผู้ถูกกล่าวหายืนยันว่าทุกอย่างเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา
ด้านหมอยังถูกวิจารณ์เรื่องการส่งข้อความหาผู้เสียหายในเชิงโน้มน้าวให้ยุติเรื่อง รวมถึงมีการโอนเงินให้ผู้เสียหาย 300,000 บาท แม้เจ้าตัวหมอจะอ้างว่าไม่ใช่การยอมรับผิด แต่เพียงต้องการยุติคดีความเท่านั้น
ทนายนิด้า ทนายความผู้เชี่ยวชาญรับเป็นทนายให้ผู้เสียหาย ยอมรับตรงๆ ว่าคดีนี้ยากมาก เพราะไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เลย สิ่งที่มีอยู่คือคำให้การของผู้เสียหายเพียงปากเดียว บวกกับพยานหลักฐานแวดล้อมที่ต้องรวบรวมอย่างถี่ถ้วน ได้แก่ บันทึกการสนทนาทางแอปพลิเคชันระหว่างแพทย์กับผู้เสียหายหลังเกิดเหตุ คลิปเสียง และหลักฐานการโอนเงิน 300,000 บาท
ระหว่างดำเนินคดี ทนายนิด้าเองก็ถูกโจมตีจากหลายทิศทาง ทั้งถูกกล่าวหาว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอ มีหมอด้วยกันกระซิบในรายการโทรทัศน์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริง และคดีนี้ไม่มีทางชนะ
ศาลฎีกาตัดสิน
คดีผ่านการพิจารณาถึงสามชั้นศาล ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก หมอสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์และฎีกา กระทั่งในปี 2566 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนว่าหมอมีความผิดจริง พิพากษาลงโทษจำคุก 4 ปี 15 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
ศาลรับฟังคำเบิกความของสูตินรีแพทย์ที่เป็นพยานโจทก์ ซึ่งระบุว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติทางแพทยศาสตร์ การตรวจภายในผู้ป่วยสตรี แพทย์ชายจะต้องมีผู้ช่วยแพทย์หรือบุคคลที่สามอยู่ร่วมด้วยเสมอ เพื่อช่วยหยิบอุปกรณ์และเป็นพยานป้องกันความเข้าใจผิด
ในวันเกิดเหตุทั้งสองครั้ง คลินิกมีผู้ช่วยแพทย์อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่หมอกลับไม่ได้ให้เข้ามาอยู่ในห้องตรวจ ส่อให้เห็นถึงพฤติการณ์ว่ามีเจตนาแอบแฝงและจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักการตรวจรักษาปกติ
หลักฐานจากการบันทึกเสียงโทรศัพท์และข้อความไลน์ มีพยานได้ยินการสนทนาทางโทรศัพท์ที่หมอพูดว่า “ไม่ต้องห่วง จำเลยหลั่งนอกไม่ได้หลั่งใน” และ “จำเลยสวมถุงยางอนามัย เรื่องท้องไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์” ซึ่งไม่ใช่ข้อความที่แพทย์จะใช้พูดกับคนไข้ในการตรวจรักษาปกติ
ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ (เอกสารหมาย จ.๑๗) ที่หมอยอมรับว่าเป็นคนพิมพ์เอง มีลักษณะแสดงความรู้สึกสำนึกผิด ขอโอกาสไม่ให้ดำเนินคดี และมีข้อความเชิงชู้สาวอย่างชัดเจน เช่น เรียกโจทก์ร่วมว่า “ที่รัก” หรือพิมพ์ว่า “กลิ่นกายของโจทก์ร่วมยังติดในความรู้สึกของจำเลยตลอด” “คิดถึงเมื่อใดมีความรู้สึกมีความสุข” ซึ่งขัดแย้งกับการปฏิบัติระหว่างหมอกับคนไข้โดยสิ้นเชิง โดยไม่มีข้อความตอนใดที่หมอปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดเลย
ทนายนิด้าเปิดเผยภายหลังว่า แม้เส้นทางกว่าจะได้รับความเป็นธรรมจะยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่คำพิพากษาฉบับนี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญ และหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายในคดีลักษณะเดียวกันที่ยังกล้าไม่พอที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
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