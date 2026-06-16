ร้านบุฟเฟต์ชาบูเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาใจกลางเมือง ลูกค้าใจหาย เปิดให้บริการถึง 14 มิ.ย.นี้

ร้านบุฟเฟต์ชาบูเจ้าดัง “เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์” ประกาศปิดสาขาใจกลางเมือง ลูกค้าใจหาย เปิดให้บริการถึงวันที่ 14 มิ.ย. 69
ทำเอาแฟนคลับนักกินบุฟเฟต์ชาบูใจหายไปตาม ๆ กัน เมื่อหน้าเพจเฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ร้านบุฟเฟต์ชาบูชื่อดัง ได้ออกมาประกาศปิดสาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ห้างซีซั่นมอลล์ ลงชั่วคราว โดยจะให้บริการถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2569 นี้เท่านั้น ท่ามกลางคอมเมนต์ของลูกค้าที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เจ้าของร้านเจริญรสชาบู และอ้อนวอนขอให้เป็นการปิดเพื่อปรับปรุงแล้วจะกลับมาเปิดให้บริการความอร่อยอีกครั้ง
“สาขาอนุสาวรีย์ (ซีซั่นมอลล์) จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย ในวันที่ 14 มิ.ย. 69 จะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป ยังสามารถใช้บริการ ได้อีก 2 สาขา สาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ และสาขาเดอะแจสรามอินทรา ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ
เป็นการปิดชั่วคราวนะคะ หากกลับมาเปิดยังไงจะแจ้งอีกครั้งหน้าเพจนะคะ ระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาเดอะแจ๊สรามอินทรา และสาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ค่ะ ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ”
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อ้างอิงจาก : FB เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
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