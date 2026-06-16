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ทนายตั้ม แค้นมาก ทำชีวิต-ครอบครัวพังพินาศ ลั่น อยู่ในคุก ไม่มีโอกาสตอบโต้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:43 น.
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ทนายตั้มร้อง DSI สอบโครงการ AOT

ทนายตั้มร้อง DSI สอบโครงการ AOT เปิดใจแค้นมาก ภรรยา-พี่สาวภรรยาโดนข้อหา ทำชีวิตครอบครัวพังพินาศ ลั่น อยู่ในคุกไม่มีโอกาสมาตอบโต้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทนายตั้ม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบโครงการบางโครงการของ AOT หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อ้างพบข้อมูลอาจมีการและตกลงให้งานกัน เกี่ยวโยงกับคดีที่ตนกำลังต่อสู้ในชั้นศาลอยู่ หากพบการกระทำความผิดขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงหนึ่ง นายษิทราให้สัมภาษณ์หลังศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัว ราคาหลักประกัน 1,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตของศาล ระบุว่า

“ไอเรื่องแค้นเนี่ย ผมแค้นมากอยู่แล้วแหละ ทุกคนรู้ว่าผมโดนอะไรอยู่ ก่อนที่จะเข้าไปผมเล่นงานใครอะไรไว้ นอกจากจะเล่นงานผมแล้วยังเอาเมียผมเข้าไปอยู่ในคุกด้วย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย วัน ๆ เลี้ยงลูกอย่างเดียว แต่โดนข้อหาฟอกเงิน รวมทั้งพี่ภรรยาก็โดนข้อหาด้วย กะจะให้ผมและครอบครัวชีวิตพังพินาศ แต่ยังโชคดีที่พี่สาวภรรยาได้รับการประกันตัวจึงมีคนช่วยดูและลูก แต่ภรรยาผมไม่ได้รับการประกันตัว เขาแต่เป็นคนรับโอนกรรมสิทธิ์บ้านเฉย ๆ ไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องที่ถูกฟ้องอะไรทั้งสิ้น แต่ถูกแจ้งข้อหาและไม่ได้รับการประกันตัวเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า

ถามว่าแค้นไหม เป็นใครก็ต้องแค้นครับ ผมอยู่ในคุกไม่มีโอกาสมาตอบโต้ ใครพูดอะไรก็แล้วแต่ ผมดูในข่าวแล้วได้แต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย อย่างเอาง่าย ๆ รณณรงค์อยู่ข้างนอกเรียก ‘พี่ตั้มครับ’ เวลาไปไหนผมเลี้ยงข้าวเขาตลอด แต่พอผมมีเรื่องทีไรก็ออกมาเล่นผมทุกที แล้วผมอยู่ในคุกไม่มีโอกาสพูด

แค้นส่วนตัวไหม ผมแค้น แต่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนเรื่องคดี”

ทนายตั้ม

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:43 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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