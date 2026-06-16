ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก “รัชนี” สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:13 น.
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ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก รัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง พรรคกล้าธรรม ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก แมไม่ได้เขียนข้อความใดเพิ่มเติม

จากกรณีที่นางรัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด พรรคกล้าธรรม มอบอำนาจให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ยื่นฟ้อง เมยวดี (นามสมมติ) นิสิตมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และความผิดฐานละเมิด รวมถึงเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากแชร์โพสต์วิจารณ์คุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. จากเพจเฟซบุ๊ก CSI LA โดยไม่ได้เขียนข้อความใดเพิ่มเติมของตนเองนั้น

ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้แจ้งข่าวว่า “ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดยกฟ้อง’เมยวดี’ นิสิต ม.บูรพาที่ถูก ‘รัชนี’ สส.พรรคกล้าธรรมฟ้องหมิ่นประมาทเหตุแชร์โพสต์ตั้งคำถามคุณสมบัติผู้สมัคร”

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ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก “รัชนี” สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 13:13 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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