ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก “รัชนี” สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก
ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก รัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง พรรคกล้าธรรม ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก แมไม่ได้เขียนข้อความใดเพิ่มเติม
จากกรณีที่นางรัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด พรรคกล้าธรรม มอบอำนาจให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ยื่นฟ้อง เมยวดี (นามสมมติ) นิสิตมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และความผิดฐานละเมิด รวมถึงเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากแชร์โพสต์วิจารณ์คุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. จากเพจเฟซบุ๊ก CSI LA โดยไม่ได้เขียนข้อความใดเพิ่มเติมของตนเองนั้น
ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้แจ้งข่าวว่า “ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดยกฟ้อง’เมยวดี’ นิสิต ม.บูรพาที่ถูก ‘รัชนี’ สส.พรรคกล้าธรรมฟ้องหมิ่นประมาทเหตุแชร์โพสต์ตั้งคำถามคุณสมบัติผู้สมัคร”
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