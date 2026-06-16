ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประวัติ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 สมรสกับนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร เป็นที่รู้จักในวงการราชการในชื่อเล่นว่า “ผู้ว่าฯ เซมเบ้”
ระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 63 จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 44 และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกัน
นายนิรัตน์ การันตีผ่านหลักสูตรบริหารระดับสูงเกือบ 10 สถาบัน รวมถึงการฝึกอบรมจาก MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันพระปกเกล้า
เส้นทางราชการ
นายนิรัตน์เริ่มต้นชีวิตราชการในฐานะปลัดอำเภอระดับ 3 ถึง 7 ระหว่างปี 2539 ถึง 2548 ในจังหวัดตราด กระบี่ มุกดาหาร และจันทบุรี ก่อนขยับขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี
ปี 2552 ขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ตามด้วยตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปี 2554 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยในปี 2556
ปี 2558 ขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ก่อนเลื่อนเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในปี 2560
จากนั้นเริ่มก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ตามลำดับ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (2561 ถึง 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (2562 ถึง 2563) และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (2563 ถึง 2565)
ในปี 2565 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งจนถึงกรกฎาคม 2568
เส้นทางสู่ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ครม. มีมติแต่งตั้งให้นายนิรัตน์เป็นอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่ดำรงตำแหน่งนั้นได้เพียงไม่กี่เดือน
ต่อมาในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 มีมติแต่งตั้งให้นายนิรัตน์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
นายนิรัตน์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่
ล่าสุด 16 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้ง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน
ทั้งนี้ การโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยใน จ.ภูเก็ต และมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2 ราย ที่มีปัญหา ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่น เมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 มิถุนายน 2569
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