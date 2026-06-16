ดีเจหนุ่มร้องเรียน ถูกตบหัวหลายครั้ง โมโหไม่เปิดเพลงวันเกิด ถามรู้ไหมกูเป็นใคร?
ดีเจหนุ่มร้องเรียน ถูกตบหัวหลายครั้ง โมโหไม่เปิดเพลงวันเกิด ขณะเล่นที่ร้านในจังหวัดขอนแก่น ถามรู้ไหมกูเป็นใคร วอนอย่าตนแค่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattara Kajohnnapapong ได้ร้องเรียนว่า “ผมถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบศรีษะ จำนวนหลายครั้ง ขณะเปิดเพลงอยู่ ที่จังหวัดขอนแก่น คืน วันที่ 13 มิย 69
ผมได้เดินทางไปเล่นดีเจให้กับร้านหนึ่งในจังหวัด ขอนแก่น รอบการเล่นผมคือ 01.30am หลังจากผมเล่นไปได้สักประมาณ 5-10นาที มีบุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสนทนากันมาก่อน เข้ามาในบูธดีเจ และกล่าวทำนองว่าข่มขู่ “..กูบอกให้มึงเปิด HBD มึงไม่เข้าใจหรอ มึงรู้มั้ยกูเปนใคร” แล้วก็ตบเข้าที่ศีรษะของผม หลายครั้ง ติดต่อกัน ระหว่างนั้นมีถอดหมวกผมออก โยน และตบอีกครั้ง หรือตบจนหมวกหลุด ผมไม่แน่ใจ เนื่องจากเค้าเข้ามาทาง “ด้านหลัง” ของผม
ทั้งนี้ ร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหละหลวมในการดูแลความปลอดภัย มันเปนช่วงชุลมุนที่ทีมงานและคนสนิทที่ผมเชิญมา กำลังเข้ามาหา
ทำไมต้องใช้ อำนาจ ที่ตัวเองมี มาข่มขู่ มาทำอย่างนี้กับผมด้วย ผมก้อแค่มาทำงาน หาเงิน เลี้ยงครอบครัวผมแค่นั้น”
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