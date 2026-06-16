แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ ลูกสาวคนแรกลืมตาดูโลกแล้วเมื่อวานนี้ 15 มิ.ย. 69 แข็งแรงปลอดภัย จ้ำม่ำ น่าเอ็นดูมาก
กลายเป็นคุณพ่อคุณป้ายแดงแล้ว สำหรับ นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ แอน สิเรียม ที่ล่าสุด (15 มิ.ย. 69) เธอได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างปลอดภัย โดยตั้งชื่อให้ว่า “น้องไอย์” เจ้าตัวโพสต์ภาพต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวผ่านอิสตาแกรมส่วนตัว nnnonie ซึ่งมีสามีหนุ่มนอกวงการคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดถึงห้องคลอด
นนนี่ คุณแม่มือใหม่เผยโฉมความจ้ำม่ำน่ารักน่าชังของลูกสาวคนแรกของเธอ พร้อมแคปชั่นแสนอบอุ่นว่า “มาแล้วค่า ลูกคนแรก น้องไอย์ ปลอดภัยแข็งแรงงับ ขอบคุณคุณหมอ พริษฐ์ พี่ ๆ พยาบาล ทุก ๆ คนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ คิดถูกมากที่เลือกที่นี่ Perfect สุด ๆ เยย คุณหมอดูแลดีมาก ตั้งแต่วันแรกถึงคลอดน้องเลย จะมาอัพเดตเรื่อย ๆ นะคะ 15.06.26 อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยน เจ้าความรักของแม่”
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อ้างอิงจาก : IG nnnonie
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