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รู้สาเหตุ ต้อย หมวกแดง ไฟไหม้บ้าน สำลักควัน-มีแผลไฟลวก สูญนับแสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:59 น.
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ต้อย หมวกแดง เล่าเหตุการณ์บ้านไฟไหม้

ต้อย หมวกแดง เผยสาเหตุไฟไหม้บ้าน คาดตู้เบรกเกอร์ช็อต เจ้าตัวลุยดับเพลิงเอง มีแผลไฟลวก-สำลักควัน เสียหายนับแสนบาท เตือนเช็กระบบไฟเพื่อความปลอดภัย

แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งหมอลำ ต้อย หมวกแดง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยนาทีระทึกเพลิงไหม้บ้านพัก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ ขณะแผงควบคุมไฟฟ้าและสะพานไฟหลักประจำบ้าน ติดตั้งอยู่ใกล้ตู้เก็บของและห้องน้ำ มีสัญญาณเตือนสีแดงกะพริบผิดปกติ ถัดมาเพียงไม่กี่นาที เกิดประกายไฟลุกไหม้และระเบิดปะทุรุนแรงบริเวณด้านล่างของแผงควบคุม เปลวเพลิงลุกลามลงมาอย่างรวดเร็ว

หลังเพลิงสงบ พบความเสียหายอย่างหนัก แผงควบคุมไฟหลักหลอมละลายจนกลายเป็นสีดำสนิท ผนังและเพดานกลางบ้านมีคราบเขม่าควันหนาทึบเกาะเต็มพื้นที่

ต้อย หมวกแดง โพสต์ภาพเบรกเกอร์จุดเริ่มต้นของเปลวเพลิง พร้อมเล่าสาเหตุว่า น่าจะเกิดจากเบรกเกอร์ช็อต กล้องวงจรปิดบันทึกเสียงดังตั๊บ ๆ ก่อนเกิดประกายไฟและลุกลาม เจ้าตัวฝากเตือนทุกท่านให้หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย

นักร้องดังยังบรรยายความรู้สึกถึงนาทีเฉียดตายว่า หากตื่นช้ากว่านี้เพียง 1 นาที สมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 ชีวิตอาจไม่รอด นาทีที่สู้กับไฟรู้เลยว่าถ้าพลาดคืออาจได้เกิดใหม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าสูงนับแสนบาท ทั้งตู้เบรกเกอร์และข้าวของเครื่องใช้ แม้แต่ม่านกั้นแอร์ที่อยู่ห่างออกไป 3-4 เมตรยังเปื่อยยุ่ยจากความร้อน โชคดีที่สมาชิกครอบครัวทั้งแฟนและลูกปลอดภัยดี ไม่มีใครบาดเจ็บ ล่าสุด เจ้าตัวเตรียมพบแพทย์เพื่อตรวจปอด เนื่องจากสูดดมเขม่าควันจำนวนมากระหว่างพยายามดับไฟด้วยตนเอง และมีแผลไฟลวกเล็กน้อยต้อย หมวกแดง เผยนาทีบ้านไฟไหม้

ภาพจาก Facebook : ต้อย หมวกแดง

ต้อย หมวกแดง เผยนาทีบ้านไฟไหม้-2
ภาพจาก Facebook : ต้อย หมวกแดง
ต้อย หมวกแดง เผยนาทีบ้านไฟไหม้-3
ภาพจาก Facebook : ต้อย หมวกแดง

ต้อย หมวกแดง

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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