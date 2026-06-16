รู้สาเหตุ ต้อย หมวกแดง ไฟไหม้บ้าน สำลักควัน-มีแผลไฟลวก สูญนับแสน

ต้อย หมวกแดง เผยสาเหตุไฟไหม้บ้าน คาดตู้เบรกเกอร์ช็อต เจ้าตัวลุยดับเพลิงเอง มีแผลไฟลวก-สำลักควัน เสียหายนับแสนบาท เตือนเช็กระบบไฟเพื่อความปลอดภัย
แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งหมอลำ ต้อย หมวกแดง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยนาทีระทึกเพลิงไหม้บ้านพัก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ ขณะแผงควบคุมไฟฟ้าและสะพานไฟหลักประจำบ้าน ติดตั้งอยู่ใกล้ตู้เก็บของและห้องน้ำ มีสัญญาณเตือนสีแดงกะพริบผิดปกติ ถัดมาเพียงไม่กี่นาที เกิดประกายไฟลุกไหม้และระเบิดปะทุรุนแรงบริเวณด้านล่างของแผงควบคุม เปลวเพลิงลุกลามลงมาอย่างรวดเร็ว
หลังเพลิงสงบ พบความเสียหายอย่างหนัก แผงควบคุมไฟหลักหลอมละลายจนกลายเป็นสีดำสนิท ผนังและเพดานกลางบ้านมีคราบเขม่าควันหนาทึบเกาะเต็มพื้นที่
ต้อย หมวกแดง โพสต์ภาพเบรกเกอร์จุดเริ่มต้นของเปลวเพลิง พร้อมเล่าสาเหตุว่า น่าจะเกิดจากเบรกเกอร์ช็อต กล้องวงจรปิดบันทึกเสียงดังตั๊บ ๆ ก่อนเกิดประกายไฟและลุกลาม เจ้าตัวฝากเตือนทุกท่านให้หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
นักร้องดังยังบรรยายความรู้สึกถึงนาทีเฉียดตายว่า หากตื่นช้ากว่านี้เพียง 1 นาที สมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 ชีวิตอาจไม่รอด นาทีที่สู้กับไฟรู้เลยว่าถ้าพลาดคืออาจได้เกิดใหม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าสูงนับแสนบาท ทั้งตู้เบรกเกอร์และข้าวของเครื่องใช้ แม้แต่ม่านกั้นแอร์ที่อยู่ห่างออกไป 3-4 เมตรยังเปื่อยยุ่ยจากความร้อน โชคดีที่สมาชิกครอบครัวทั้งแฟนและลูกปลอดภัยดี ไม่มีใครบาดเจ็บ ล่าสุด เจ้าตัวเตรียมพบแพทย์เพื่อตรวจปอด เนื่องจากสูดดมเขม่าควันจำนวนมากระหว่างพยายามดับไฟด้วยตนเอง และมีแผลไฟลวกเล็กน้อย
ภาพจาก Facebook : ต้อย หมวกแดง
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