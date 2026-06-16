ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ระดับ 6.7 ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เบื้องต้นไม่กระทบไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:26 น.
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แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ระดับ 6.7 ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นไม่กระทบไทย ไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.7 ในปาลู เกาะซูลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าแผ่นดินไหวลูกดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นนาที

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ด้าน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของประเทศ ออกแถลงการณ์ระบุว่า สำหรับเหตุการณ์นี้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ผ่านระบบ Cell Broadcast ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 69 เวลา 10.35 น.

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:26 น.
72
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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