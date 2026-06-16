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แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ระดับ 6.7 ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เบื้องต้นไม่กระทบไทย
แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ระดับ 6.7 ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นไม่กระทบไทย ไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.7 ในปาลู เกาะซูลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าแผ่นดินไหวลูกดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นนาที
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ด้าน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของประเทศ ออกแถลงการณ์ระบุว่า สำหรับเหตุการณ์นี้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ผ่านระบบ Cell Broadcast ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 69 เวลา 10.35 น.
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