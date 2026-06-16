เปิดคลิปเก่า “ฟารีดา” เคยลงประกวดเวทีนางงาม มิสแกรนด์กาบัง ปี 2024
โลกออนไลน์ขุดคลิปเก่า พบ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” เคยลงประกวดเวที Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ในนามตัวแทนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก่อนจะโด่งดังและเป็นที่รู้จักจากรายการโหนกระแส
หลังชื่อ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์จากกรณีโหนกระแส เพจสายประกวดหลายเพจนำคลิปเก่าจากปี 2024 มาเผยแพร่ใหม่ พบว่าเธอเคยลงประกวดเวที Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ในนามตัวแทน อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยใช้ชื่อว่า ลูกปัฏ กัญพรรณ ฟารีดา ทีประวิภาต แต่ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไป
ฟารีดาลงประกวดเวทีไหน และผลเป็นอย่างไร
ตามข้อมูลที่เพจสายประกวดและคลิปรีโพสต์นำมาเผยแพร่ ฟารีดาลงประกวด Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ซึ่งเป็นเวทีระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเธอเป็นตัวแทนของ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผลการประกวดในครั้งนั้น เธอเดินได้เพียงรอบแนะนำตัวและไม่ผ่านเข้ารอบต่อไป จึงเป็นการจบเส้นทางบนเวทีดังกล่าวในรอบแรก
มีคลิปต้นทางจากช่อง GrandTV ชื่อว่า MISS GRAND PATTANI / YALA / NARATHIWAT 2024 – FINAL SHOW ซึ่งเพจสายประกวดหลายเพจอ้างอิงและนำมาโพสต์ย้อนชม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองประกวดโดยตรง
ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที คือใคร
ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที หรือ ลูกปัด อายุ 23 ปี เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบน Instagram บัญชี @fariidaatpv หลักแสนคน โดยเธอมีผลงานด้านคอนเทนต์ ร้องเพลง และเต้นคัฟเวอร์มาต่อเนื่อง
ชื่อของเธอกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากมีประเด็นโหนกระแส จนทำให้โลกออนไลน์ขุดประวัติและคลิปเก่าย้อนชมเส้นทางก่อนที่เธอจะโด่งดัง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการประกวดของฟารีดาในปัจจุบันมาจาก เพจสายประกวดและคลิปรีโพสต์บน Facebook เป็นหลัก ยังไม่มีแหล่งข่าวหลักยืนยันรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน
เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง
(สิ่งสำคัญที่ควรระวังในการแชร์ข้อมูลนี้คือไม่ควรเรียกเธอว่า “อดีตนางงาม” เนื่องจากเธอไม่ได้รับตำแหน่งใด ควรใช้คำว่า อดีตผู้เข้าประกวด หรือ เคยลงเวทีมิสแกรนด์ระดับจังหวัด จึงจะตรงกับความเป็นจริง)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟารีดา รับผิดกุเรื่อง นักร้อง ฟ. เพราะขาดสติ กราบขอโทษ ‘ติณติณ’ กล่าวหาพรากผู้เยาว์
- เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง
- ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: