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เปิดคลิปเก่า “ฟารีดา” เคยลงประกวดเวทีนางงาม มิสแกรนด์กาบัง ปี 2024

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:41 น.
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ภาพจาก : GrandTV

โลกออนไลน์ขุดคลิปเก่า พบ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” เคยลงประกวดเวที Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ในนามตัวแทนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก่อนจะโด่งดังและเป็นที่รู้จักจากรายการโหนกระแส

หลังชื่อ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์จากกรณีโหนกระแส เพจสายประกวดหลายเพจนำคลิปเก่าจากปี 2024 มาเผยแพร่ใหม่ พบว่าเธอเคยลงประกวดเวที Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ในนามตัวแทน อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยใช้ชื่อว่า ลูกปัฏ กัญพรรณ ฟารีดา ทีประวิภาต แต่ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไป

ฟารีดาลงประกวดเวทีไหน และผลเป็นอย่างไร

ตามข้อมูลที่เพจสายประกวดและคลิปรีโพสต์นำมาเผยแพร่ ฟารีดาลงประกวด Miss Grand Pattani / Yala / Narathiwat 2024 ซึ่งเป็นเวทีระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเธอเป็นตัวแทนของ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ผลการประกวดในครั้งนั้น เธอเดินได้เพียงรอบแนะนำตัวและไม่ผ่านเข้ารอบต่อไป จึงเป็นการจบเส้นทางบนเวทีดังกล่าวในรอบแรก

มีคลิปต้นทางจากช่อง GrandTV ชื่อว่า MISS GRAND PATTANI / YALA / NARATHIWAT 2024 – FINAL SHOW ซึ่งเพจสายประกวดหลายเพจอ้างอิงและนำมาโพสต์ย้อนชม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองประกวดโดยตรง

ฟารีดาลงประกวดเวทีไหน และผลเป็นอย่างไร
ภาพจาก : GrandTV

ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที คือใคร

ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที หรือ ลูกปัด อายุ 23 ปี เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบน Instagram บัญชี @fariidaatpv หลักแสนคน โดยเธอมีผลงานด้านคอนเทนต์ ร้องเพลง และเต้นคัฟเวอร์มาต่อเนื่อง

ชื่อของเธอกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากมีประเด็นโหนกระแส จนทำให้โลกออนไลน์ขุดประวัติและคลิปเก่าย้อนชมเส้นทางก่อนที่เธอจะโด่งดัง

ฟารีดาคือใคร ประวัติ
ภาพจาก : fariidaatpv

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการประกวดของฟารีดาในปัจจุบันมาจาก เพจสายประกวดและคลิปรีโพสต์บน Facebook เป็นหลัก ยังไม่มีแหล่งข่าวหลักยืนยันรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน

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(สิ่งสำคัญที่ควรระวังในการแชร์ข้อมูลนี้คือไม่ควรเรียกเธอว่า “อดีตนางงาม” เนื่องจากเธอไม่ได้รับตำแหน่งใด ควรใช้คำว่า อดีตผู้เข้าประกวด หรือ เคยลงเวทีมิสแกรนด์ระดับจังหวัด จึงจะตรงกับความเป็นจริง)

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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