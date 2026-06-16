ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชิญ “สนธิญา” ร่วมประชุม TH-AI Passport จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:12 น.
79

ไอซ์ รักชนก เชิญ สนธิญา สวัสดี ร่วมประชุม กมธ. เรื่อง TH-AI Passport ในวันที่ 18 มิ.ย. 69 จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม ตนหรือไชยชนก?

จากกรณีที่ นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลย และการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 184(2) ประกอบ 185(1)(2) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของน.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และตรวจสอบการกระทำของกมธ.ฯ กรณีการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

โดยระบุว่า น.ส.รักชนก ซึ่งเป็นประธานกมธ.ฯ ได้รับการอนุมัติจาก กมธ. ดำเนินการในกรณีการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอีแล้วหรือไม่ เพราะการทำงานของ กมธ.ฯ และ สส. ต่อเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมฯ ไปแล้ว เพราะ สส.จะต้องไม่บ้าอำนาจ ฝ่าฝืนจริยธรรม หรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ให้ฝ่ายเลขา กมธ.ติดตามงบ ฯ ประสานงาน คุณสนธิญาไปแล้วนะคะ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง TH-AI Passport วันพฤหัสบดี 18 มิถุนายน 9:30

ให้คุณสนธิญาลองมาฟังดูด้วยตัวเองดูนะคะ ว่าใครกันแน่ที่เป็นพวก ‘ไร้จริยธรรม’ ใครกันแน่ที่ควรถูกร้อง ดิฉันหรือรัฐมนตรีไชยชนก พอฟังทั้งหมดแล้วอาจจะรู้สึกละอายแก่ใจหรือไม่ ในสิ่งที่ทำไป ค่อยลองถามตัวเองดูอีกทีก็ได้

จุ้น คือไร? เผลอเตะชามข้าวหมา ?”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษายกฟ้องนิสิต ถูก “รัชนี” สส.ร้อยเอ็ดฟ้อง ปมแชร์คุณสมบัติลงเฟซบุ๊ก

8 วินาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ

23 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้รวย! เปิดเลขธูป แม่จำเนียร 16/6/69 เลขเด็ดชุดสุดท้ายก่อนหมุนวงล้อรางวัลที่ 1 บ่ายนี้

43 นาที ที่แล้ว
แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู บันเทิง

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ข่าว

ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์ ตัวออกบ่อยสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วน! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา งวด 16 มิ.ย. 69 ฟัน 1 ชนเจ๊นุ๊ก คอหวยห้ามพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย หมวกแดง เล่าเหตุการณ์บ้านไฟไหม้ ข่าวดารา

รู้สาเหตุ ต้อย หมวกแดง ไฟไหม้บ้าน สำลักควัน-มีแผลไฟลวก สูญนับแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดีเจหนุ่มร้องเรียน ถูกตบหัวหลายครั้ง โมโหไม่เปิดเพลงวันเกิด ถามรู้ไหมกูเป็นใคร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิปเก่า “ฟารีดา” เคยลงประกวดเวทีนางงาม มิสแกรนด์กาบัง ปี 2024

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวง ทรงกางร่มให้ พระองค์ภา ภาพประวัติศาสตร์ วันสำเร็จการศึกษา ม.คอร์เนล ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงกางร่มให้ พระองค์ภา ภาพประวัติศาสตร์ วันสำเร็จการศึกษา ม.คอร์เนล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ซูม! เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 มิ.ย. 69 เตรียมรับทรัพย์บ่ายวันนี้ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซูม! เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 มิ.ย. 69 เตรียมรับทรัพย์บ่ายวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ระดับ 6.7 ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เบื้องต้นไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

จดเลย! ฮาย อาภาพร โชว์เลขห้องยาย หลังผ่าตัด งวด 16 มิ.ย. 69 เลขเด็ดโค้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ งวด 16 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เปิดเลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ 16 มิ.ย. 69 เจาะเลขสวยส่งท้ายงวดกลางปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชิญ “สนธิญา” ร่วมประชุม TH-AI Passport จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กถ่ายทอดสดประกาศผลรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม” แฉต่อ เจาะลึกคลิปฮั้ว สว. ถามเอกสารที่ส่งให้ ใช่โพยหมายเลขหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาศึกสายเลือด “ทราย สก๊อต” ขึ้นศาลรอบ 2 นัดไกล่เกลี่ย คดีเพิกถอนการให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ออร่า ตารางทักษามหารานี งวด 16 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ออร่า ตารางทักษามหารานี งวด 16/6/69 ซูมธูปชัด ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เข้าหารือ เดินหน้าปราบ Pay to Fly หาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน e-Exam รอบที่ 6-10 ข่าว

วิธีเช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. 2569 รอบ 6-10 (e-Exam) พิมพ์ใบรับรอง 22 มิ.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

FIFA ไม่ขัดหาก “ทรัมป์” อยากร่วมฉลองการชูถ้วย กับผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.ต.ท.เรวัช ให้ความเห็นปม ตชด. รัวยิงวิน จยย. ดับ 2 ศพ ข่าว

เรวัช เดือดปม ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ ชี้แค่ป้องกันตัว ลั่น ‘โดนถีบกระเด็น เป็นผมก็ยิง’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศไทย ออกแถลงแสดงความยินดี “สหรัฐฯ-อิหร่าน” บรรลุข้อตกลงยุติสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 11:12 น.
79
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ

ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569

วันนี้รวย! เปิดเลขธูป แม่จำเนียร 16/6/69 เลขเด็ดชุดสุดท้ายก่อนหมุนวงล้อรางวัลที่ 1 บ่ายนี้

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ายสู่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
Back to top button