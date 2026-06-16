“ไอซ์” เชิญ “สนธิญา” ร่วมประชุม TH-AI Passport จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม
ไอซ์ รักชนก เชิญ สนธิญา สวัสดี ร่วมประชุม กมธ. เรื่อง TH-AI Passport ในวันที่ 18 มิ.ย. 69 จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม ตนหรือไชยชนก?
จากกรณีที่ นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลย และการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 184(2) ประกอบ 185(1)(2) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของน.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และตรวจสอบการกระทำของกมธ.ฯ กรณีการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
โดยระบุว่า น.ส.รักชนก ซึ่งเป็นประธานกมธ.ฯ ได้รับการอนุมัติจาก กมธ. ดำเนินการในกรณีการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอีแล้วหรือไม่ เพราะการทำงานของ กมธ.ฯ และ สส. ต่อเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมฯ ไปแล้ว เพราะ สส.จะต้องไม่บ้าอำนาจ ฝ่าฝืนจริยธรรม หรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด น.ส.รักชนก โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ให้ฝ่ายเลขา กมธ.ติดตามงบ ฯ ประสานงาน คุณสนธิญาไปแล้วนะคะ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง TH-AI Passport วันพฤหัสบดี 18 มิถุนายน 9:30
ให้คุณสนธิญาลองมาฟังดูด้วยตัวเองดูนะคะ ว่าใครกันแน่ที่เป็นพวก ‘ไร้จริยธรรม’ ใครกันแน่ที่ควรถูกร้อง ดิฉันหรือรัฐมนตรีไชยชนก พอฟังทั้งหมดแล้วอาจจะรู้สึกละอายแก่ใจหรือไม่ ในสิ่งที่ทำไป ค่อยลองถามตัวเองดูอีกทีก็ได้
จุ้น คือไร? เผลอเตะชามข้าวหมา ?”
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