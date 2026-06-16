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“ไอติม” แฉต่อ เจาะลึกคลิปฮั้ว สว. ถามเอกสารที่ส่งให้ ใช่โพยหมายเลขหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 10:56 น.
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ไอติม พริษฐ์ แฉต่อ เจาะลึกคลิปฮั้ว สว. ถามเอกสารที่ส่งให้ ใช่โพยหมายเลขผู้สมัครหรือไม่ ตอนนี้ยังไม่ได้ยินคำชี้แจงใดๆจาก กกต.

นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์คลิประบุว่า ” เจาะลึกคลิปฮั้ว สว. (ภาค 2): ในเมื่อ กกต. ยังไม่ตอบ มาลองดูว่าประธานวุฒิสภา (มงคล สุระสัจจะ) จะตอบหรือไม่? ]

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมได้เผยแพร่คลิปหลักฐานที่ปรากฎภาพของ 1 ใน 7 กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่สุจริต ในวันเลือก สว. ระดับประเทศ

ผมทราบดี (ตามที่ได้พิมพ์ไปตั้งแต่วันนั้น) ว่า กกต. เคยชี้แจงว่าการที่ผู้สมัครคนหนึ่ง จะศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครคนอื่นและบันทึกหมายเลขผู้สมัครที่ตนอยากเลือกลงในกระดาษเพื่อกันลืม ไม่ใช่เรื่องที่ผิดในตัวมันเอง แต่คำชี้แจงดังกล่าว ยังไม่สามารถอธิบายคำถามที่ผมได้ตั้งไว้ว่า:

1. จากเหตุการณ์ในคลิป: กกต. เห็นอะไรในโพย หรือเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรที่เสี่ยงจะไม่สุจริต? หากเอกสารและพฤติกรรมทั้งหมดไม่มีปัญหา กกต. จะเก็บเอกสารทำไม และจะตักเตือนผู้สมัครทำไม?

2. ณ วันเลือก: กกต. ดำเนินการอย่างไรต่อหลังจากเหตุการณ์ในคลิป? กกต. ได้มีการเรียกประชุมทันทีระหว่างคณะกรรมการ 7 คนเพื่อตรวจหลักฐานหรือไม่? หากไม่ประชุม ทำไมถึงไม่ประชุม? หากประชุมแล้ว เหตุใดถึงไม่ใช้อำนาจยับยั้ง แก้ไข หรือเลื่อนการเลือก?

3. หลังวันเลือก: กกต. ได้ตรวจสอบหลักฐานต่อหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่น (เช่น เส้นทางการเงิน)? หลักฐานและผลตรวจสอบทั้งหมด อยู่ในสำนวนที่ 7 กกต. กำลังพิจารณา ใช่หรือไม่?

หลังจากผ่านมา 2-3 วัน ผมยังไม่ได้ยินคำชี้แจงใดๆจาก กกต. โดยเฉพาะจากคุณฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ กกต. ที่ปรากฏอยู่ในคลิป

ในระหว่างที่เรารอคุณฐิติเชฏฐ์ชี้แจง ผมเลยอยากชวนตั้งคำถามถึงบุคคลอีก 1 คน ที่คาดว่าปรากฏอยู่ในคลิปเดียวกัน และเป็นบุคคลที่พี่น้องสื่อมวลชนน่าจะเข้าถึงง่ายกว่า นั่นคือ สว. มงคล สุระสัจจะ หรือท่านประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน

จากการสังเกตข้อความบนกระดาษที่แปะหลังเก้าอี้ รวมถึงการเทียบสรีระของผู้สมัครหมายเลขต่างๆในคลิป กับภาพของผู้สมัครแต่ละคนในใบสมัคร สว. ผมเข้าใจว่าผู้สมัคร สว. ทั้งหมดที่เราเห็นในคลิป คือผู้สมัครจากกลุ่ม 1 เฉพาะที่ผ่านการเลือกกันเองภายในกลุ่มจากช่วงเช้า

หากดูรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเรียงตามตัวเลข ผู้สมัครที่นั่งอยู่ด้านขวาของผู้สมัครหมายเลข 82 คงเป็นผู้สมัครที่มีหมายเลขถัดไปจาก 82 คือ หมายเลข 84 ซึ่งมีชื่อว่า “มงคล สุระสัจจะ” (น่าเสียดายที่กระดาษที่แสดงหมายเลข 84 ชัดๆ ถูกบังโดยผู้สมัครที่นั่งในแถวถัดไปพอดี)

โดยหากย้อนไปดูในคลิป เราจะเห็นว่า ณ เวลา 19:02:28 (ตามเวลาในมุมบนขวาของคลิป) ผู้สมัครหมายเลข 84 ได้มีการยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้กับ กกต. ฐิติเชฏฐ์ ที่มาเดินเรียกเก็บโพย

จากการเปรียบเทียบสรีระของผู้สมัครหมายเลข 84 กับสรีะระของประธานวุฒิสภา (ลองดูภาพใน comment) และจากทำการเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันกับผู้สมัครหมายเลขอื่นๆในคลิป (ยกเว้น 2 คนที่ดูเหมือนจะนั่งสลับที่กัน) ผมเชื่อว่าบุคคลในภาพ คือ สว. มงคล สุระสัจจะ หรือประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน

ผมจึงมีคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้ถึงท่านประธานวุฒิสภา

1. ท่านจะปฏิเสธหรือไม่ ว่าท่านไม่ใช่บุคคลในคลิป?

2. เอกสารที่ท่านยื่นให้ กกต. ฐิติเชฏฐ์ คือโพยหมายเลขผู้สมัครใช่หรือไม่?

3. หากใช่ ใครเป็นคนจัดโพยดังกล่าว? ท่านเป็นคนเขียนตัวเลขทั้งหมดด้วยตนเองจากการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคน หรือมีคนจัดทำหรือสั่งการให้ท่านเขียนโพยดังกล่าว ก่อนวันเลือก?

4. ท่านทราบหรือไม่ ว่ามีผู้สมัครคนอื่น ที่มีโพยที่มีตัวเลขชุดเดียวกันกับโพยในมือของท่านหรือไม่?

5. ท่านยืนยันได้หรือไม่ ว่าท่านไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สมัครที่มีการจัดทำโพยและจัดตั้งการลงคะแนนร่วมกัน โดยมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันเรื่องเงิน ตำแหน่ง หรือผลประโยชน์อื่นใด?

ในฐานะเพื่อนสมาชิกรัฐสภา ผมหวังว่าท่านจะให้คำตอบชัดๆต่อคำถามดังกล่าว เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมครับ”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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