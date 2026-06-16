รัฐบาล เข้าหารือ เดินหน้าปราบ Pay to Fly หาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รัฐบาล เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าปราบ Pay to Fly หาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากกรณีที่มีนักบินออกมาแฉเกี่ยวกับระบบการจ้างงานในวงการการบินที่เรียกว่า “Pay to Fly” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สายการบินบางแห่งกำหนดให้นักบินต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านบาท เพื่อแลกกับการได้ขึ้นบินจริงเพื่อสะสมชั่วโมงบินและประสบการณ์ ซึ่งสวนทางกับระบบการทำงานทั่วไปที่พนักงานจะได้รับค่าจ้างแทนการจ่ายเงินเพื่อให้ได้ทำงานนั้น
ล่าสุดนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทย (THAIPA) เพื่อรับฟังปัญหาการจ้างงานนักบินไทย และกรณีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบิน หรือ Pay to Fly โดยมีนายธีรวัจน์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมนักบินไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ภายหลังวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คน และมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รอการจ้างงานอีก 1,219 คน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กว่า 4,300 ล้านบาท โดยปัญหาสำคัญมาจากการผลิตนักบินเกินความต้องการของตลาด การจ้างนักบินต่างชาติในบางกรณี ช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทาง และระบบ Pay to Fly ที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสเข้าทำงาน
ในการหารือครั้งนี้ สมาคมนักบินไทยได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแล Pay to Fly ให้ชัดเจน การยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและสวัสดิการ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้นักบินไทย การจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล รวมถึงการวางระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
นางสาวลลิดา กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในวิชาชีพนักบิน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาว
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