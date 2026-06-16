จับตาศึกสายเลือด “ทราย สก๊อต” ขึ้นศาลรอบ 2 นัดไกล่เกลี่ย คดีเพิกถอนการให้
สังคมจับตาความคืบหน้าคดีครอบครัวหมื่นล้าน ทราย สก๊อต มีกำหนดเดินทางขึ้นศาลรอบ 2 เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ขณะที่เพจดังโพสต์เดือด หวังคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหมดสิทธิ์เข้าห้องพิจารณา
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร มีนัดขึ้นศาลแพ่งพระโขนงอีกครั้งเวลา 09.00 น. เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในคดีที่แม่ คือ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้องเป็นโจทก์ เรียกคืนทรัพย์สินในคดีเพิกถอนการให้ หมายเลขดำ พ 101/2569 ซึ่งเป็นนัดที่สองต่อจากการไกล่เกลี่ยรอบแรกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ สำนักงานศาลยุติธรรม
ความเคลื่อนไหวล่าสุดทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุเนื้อหาอย่างเผ็ดร้อนว่า “วันนี้หวังว่าไอ้คนแปลกแปลก คนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับคดี จะไม่สามารถเข้าไปในห้องไกล่เกลี่ยได้นะ” ขณะเดียวกัน ทางด้านสื่อมวลชนหลายสำนักก็ได้เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานข่าวถึงกำหนดการขึ้นศาลเพื่อหาบทสรุปของคดีที่สื่อสังคมออนไลน์มักเรียกติดปากว่า “คดีลูกเนรคุณ” หลังถูกคุณแม่ยื่นฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินมรดก
ไทม์ไลน์คดี ทราย สก๊อต ตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุด
- 5 ก.พ. 2569 แม่ยื่นฟ้องคดีเพิกถอนการให้ที่ศาลแพ่งพระโขนง คดีหมายเลขดำ พ 101/2569
- 9 พ.ค. 2569 ทรายเปิดใจผ่านคลิป เล่าปมปัญหาครอบครัวและทรัพย์สินที่ได้รับจากคุณตา
- 18 พ.ค. 2569 ทรายออกรายการโหนกระแส เปิดใจถึงคดีที่แม่ฟ้องเรียกคืนทรัพย์สิน
- 2 มิ.ย. 2569 ทรายโพสต์แจ้งนัดขึ้นศาล 10 มิ.ย. พร้อมใช้คำว่า “คดีลูกเนรคุณ”
- 8 มิ.ย. 2569 ทรายระบุว่าพบเงินในตู้เซฟที่ได้รับตามพินัยกรรมจากคุณยายหายไป และเตรียมดำเนินคดีอาญา
- 9 มิ.ย. 2569 ทรายลงนามมอบอำนาจให้ทีมเจรจา นำโดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
- 10 มิ.ย. 2569 ขึ้นศาลแพ่งพระโขนง ไกล่เกลี่ยรอบแรก ยังไม่ได้ข้อสรุป นัดอีกครั้ง 16 มิ.ย.
- 10 มิ.ย. 2569 ทรายฉีกเอกสารที่เจ้าตัวเรียกว่า “สัญญาปิดปาก” ต่อหน้าสื่อหลังเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ย
- 16 มิ.ย. 2569 นัดไกล่เกลี่ยรอบ 2 เวลา 09.00 น. ที่ศาลแพ่งพระโขนง
ข้อเท็จจริงทางกฎหมายในคดีนี้
อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คดีความดังกล่าวไม่ใช่คดีลูกเนรคุณตามชื่อคดีทางกฎหมายโดยตรง แต่เป็นข้อพิพาทใน “คดีเรื่องเพิกถอนการให้” คดีหมายเลขดำที่ พ 101/2569 โดยมี นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี (มารดา) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสิรณัฐ สก๊อต (บุตรชาย) เป็นจำเลย ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และทางฝ่ายจำเลยได้ทำการยื่นคำให้การตามขั้นตอนทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน ทุกฝ่ายกำลังจับตาดูว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลวันนี้ จะนำไปสู่บทสรุปและทางออกของรอยร้าวในครอบครัวครั้งนี้ได้อย่างไร
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