FIFA ไม่ขัดหาก “ทรัมป์” อยากร่วมฉลองการชูถ้วย กับผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026
FIFA ไม่ขัดหาก ทรัมป์ อยากร่วมฉลองการชูถ้วย กับผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026 แม้ว่าตามมาตรการจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฉลองได้เท่านั้น
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เว็บไซต์ TalkSport รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ไม่มีข้อโต้แย้งหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยากจะขึ้นไปร่วมพิธีการชูถ้วยกับผู้ชนะบอลโลก 2026 ด้วย
โดยตามมาตรการของ FIFA นั้นระบุว่าอนุญาตให้แค่สมาชิกของทีมชนะเท่านั้นที่ร่วมฉลองบนโพเดียมได้ โดยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนายทรัมป์เองว่าเขาอยากจะร่วมฉลองกับทีมผู้ชนะหรือไม่ ซึ่งแหล่งข่าวของทำเนียบขาวระบุว่านายทรัมป์วางแผนจะขึ้นไปฉลองอีก
ทั้งนี้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ภายหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ลงเตะในประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นของสิงโตน้ำเงินครามกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้นัดชิงฟุตบอลโลกมีกำหนดลงเตะในวันที่ 19 กรกฎาคม หรือ 20 กรกฎาคมเวลาตี 2 ตามเวลาประเทศไทย
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