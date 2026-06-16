ข่าวกีฬา

FIFA ไม่ขัดหาก “ทรัมป์” อยากร่วมฉลองการชูถ้วย กับผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 10:17 น.
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FIFA ไม่ขัดหาก ทรัมป์ อยากร่วมฉลองการชูถ้วย กับผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026 แม้ว่าตามมาตรการจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฉลองได้เท่านั้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เว็บไซต์ TalkSport รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ไม่มีข้อโต้แย้งหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยากจะขึ้นไปร่วมพิธีการชูถ้วยกับผู้ชนะบอลโลก 2026 ด้วย

โดยตามมาตรการของ FIFA นั้นระบุว่าอนุญาตให้แค่สมาชิกของทีมชนะเท่านั้นที่ร่วมฉลองบนโพเดียมได้ โดยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนายทรัมป์เองว่าเขาอยากจะร่วมฉลองกับทีมผู้ชนะหรือไม่ ซึ่งแหล่งข่าวของทำเนียบขาวระบุว่านายทรัมป์วางแผนจะขึ้นไปฉลองอีก

ทั้งนี้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ภายหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ลงเตะในประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นของสิงโตน้ำเงินครามกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นัดชิงฟุตบอลโลกมีกำหนดลงเตะในวันที่ 19 กรกฎาคม หรือ 20 กรกฎาคมเวลาตี 2 ตามเวลาประเทศไทย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 10:17 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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