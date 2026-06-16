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วิธีเช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. 2569 รอบ 6-10 (e-Exam) พิมพ์ใบรับรอง 22 มิ.ย.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 10:30 น.
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สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน e-Exam รอบที่ 6-10

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ e-Exam ประจำปี 2569 รอบ 6-10 เช็กรายชื่อผ่านเว็บไซต์ พิมพ์หนังสือรับรองผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนนี้

สํานักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2569 รอบสอบที่ 6-10 หลังจากรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และได้ดําเนินการสอบรอบสอบที่ 6 – 10 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2569

ล่าสุด สํานักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนทั้งสิ้น 5,790 ราย โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษาและวันที่สอบ

วิธีดูคะแนนสอบ ก.พ. 69 รอบ 6-10

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

2. เลือกหัวข้อ “ดูผลคะแนนสอบ” (ด้านซ้ายมือ)

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และคลิกยืนยันตัวตน

ทุกท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 (รอบสอบที่ 6-10) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

เช็กคะแนนสอบ ก.พ.
ภาพจาก : job3

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า

1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น

2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกําหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสําเร็จการศึกษาตามระดับ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2569

4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ ‘พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน’ และทางแอปพลิเคชั่น JOB OS Win ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนํา บัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ

6. สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่น สมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศ สํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้

8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  • เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  • ผู้สอบผ่านไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2569
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2569 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2508
  • รูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบของผู้สอบผ่านไม่ตรงกับรูปถ่ายในฐานข้อมูลผู้สมัครสอบ ของสํานักงาน ก.พ.

9. สํานักงาน ก.พ. จะยกเลิกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. หากตรวจพบกรณีตามข้อ 8

10. หากสํานักงาน ก.พ. ตรวจพบการกระทําการทุจริตในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการเพื่อขึ้นบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการตามมาตรา36 ข. (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และอาจดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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