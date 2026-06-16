กระทรวงต่างประเทศไทย ออกแถลงแสดงความยินดี “สหรัฐฯ-อิหร่าน” บรรลุข้อตกลงยุติสงคราม
กระทรวงต่างประเทศไทย ออกแถลงแสดงความยินดี “สหรัฐฯ-อิหร่าน” บรรลุข้อตกลงยุติสงคราม หวังว่าจะนำมาสู่สันติภาพที่ยั่งยืน และการเดินเรือฮอร์มุซอย่างเสรี
กระทรวงต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ท่าทีไทยต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้ง
โดยประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจา รวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียด
ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ และจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่าย เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้มีรายงานว่าสหรัฐฯและอิหน่านจะลงนามข้อตกลงในวันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. นี้ หลังจากที่เปิดฉากสู้รบมาตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
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