เรียงเบอร์ 16 มิ.ย. 69 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลหวยครบทุกหมวดรางวัล
เตรียมเช็กผลหวยเรียงเบอร์ งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ครบทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และรางวัลอื่น ๆ หลังสำนักงานสลากฯ ประกาศผล
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ประชาชนที่ถือสลากสามารถรอตรวจหมายเลขรางวัลตามหมวดต่าง ๆ ได้หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
สำหรับการตรวจหวยแบบเรียงเบอร์ จะช่วยให้ผู้ถือสลากไล่ดูหมายเลขได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบ หรือซื้อสลากเป็นชุด สามารถตรวจเทียบเลขตามหมวดรางวัลได้สะดวกกว่าเดิม
เรียงเบอร์หวย 16 มิ.ย. 69 รอประกาศผล
- รางวัลที่ 1 : 287184
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 758 434
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 007 721
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 48
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิ.ย. 69 ทุกรางวัลที่นี้
หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลครบทุกหมวด ผู้ถือสลากควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ละเอียด ทั้งเลข 6 หลัก เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ทั้งนี้ ผลรางวัลในข่าวนี้ยังเป็นสถานะรอประกาศผล หากมีการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถนำตัวเลขมาอัปเดตในแต่ละหัวข้อรางวัลได้ทันที
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