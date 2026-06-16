ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ ผลอย่างเป็นทางการมาแล้ว
ติดตามบรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ก่อนประกาศผลรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว
ถ่ายทอดสดหวย 16 มิถุนายน 2569 การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 ประชาชนสามารถรอติดตามผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังเริ่มกระบวนการออกรางวัลตามกำหนดการประจำงวด
สำหรับงวดนี้ การออกรางวัลจะประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักครบตามหมวดรางวัลหลัก ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ตามลำดับการออกรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569
- รางวัลที่ 1 : รอผล
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รอผล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอผล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รอผล
ผู้ถือสลากควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ครบถ้วน หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อเป็นชุด ควรตรวจเลขทีละใบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถตรวจผลย้อนหลังและตรวจสอบใบตรวจรางวัลผ่านช่องทางทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเลขรางวัลทุกประเภท
ทั้งนี้ การตรวจผลรางวัลควรอ้างอิงข้อมูลจากประกาศทางการเท่านั้น หากพบข้อมูลตัวเลขรางวัลจากช่องทางอื่นก่อนประกาศผลครบถ้วน ควรรอตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลคลาดเคลื่อน
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