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ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ ผลอย่างเป็นทางการมาแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:33 น.
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ถ่ายทอดสดหวย 16 มิ.ย. 69 ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ รอผลอย่างเป็นทางการ

ติดตามบรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ก่อนประกาศผลรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว

ถ่ายทอดสดหวย 16 มิถุนายน 2569 การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 ประชาชนสามารถรอติดตามผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังเริ่มกระบวนการออกรางวัลตามกำหนดการประจำงวด

สำหรับงวดนี้ การออกรางวัลจะประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักครบตามหมวดรางวัลหลัก ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ตามลำดับการออกรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569

  • รางวัลที่ 1 : รอผล
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รอผล
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอผล
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รอผล

ผู้ถือสลากควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ครบถ้วน หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อเป็นชุด ควรตรวจเลขทีละใบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล

หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถตรวจผลย้อนหลังและตรวจสอบใบตรวจรางวัลผ่านช่องทางทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเลขรางวัลทุกประเภท

ทั้งนี้ การตรวจผลรางวัลควรอ้างอิงข้อมูลจากประกาศทางการเท่านั้น หากพบข้อมูลตัวเลขรางวัลจากช่องทางอื่นก่อนประกาศผลครบถ้วน ควรรอตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลคลาดเคลื่อน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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