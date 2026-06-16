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ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กถ่ายทอดสดประกาศผลรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว รอผลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 ประชาชนและผู้ซื้อสลากสามารถรอตรวจผลรางวัลได้ที่นี่ หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

สำหรับงวดนี้ ผู้ที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ครบถ้วน ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2569

รางวัลที่ 1 : รอผล
รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
รางวัล 2 ตัวตรง : รอผล

นอกจากนี้ ผู้ถือสลากควรตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติม หลังมีการประกาศผลครบทุกประเภทแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อเป็นชุด ควรตรวจเลขทีละใบให้ชัดเจน

ประชาชนสามารถติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และตรวจผลย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงานสลากฯ หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผลรางวัลที่ปรากฏในข่าวนี้เป็นสถานะรอประกาศผล หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้ว จะสามารถนำตัวเลขมาอัปเดตในแต่ละหมวดรางวัลได้ทันที

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 มิถุนายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 09:34 น.
76
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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