ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กถ่ายทอดสดประกาศผลรางวัล
เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว รอผลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 ประชาชนและผู้ซื้อสลากสามารถรอตรวจผลรางวัลได้ที่นี่ หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับงวดนี้ ผู้ที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ครบถ้วน ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2569
รางวัลที่ 1 : รอผล
รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
รางวัล 2 ตัวตรง : รอผล
นอกจากนี้ ผู้ถือสลากควรตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติม หลังมีการประกาศผลครบทุกประเภทแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อเป็นชุด ควรตรวจเลขทีละใบให้ชัดเจน
ประชาชนสามารถติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และตรวจผลย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงานสลากฯ หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ผลรางวัลที่ปรากฏในข่าวนี้เป็นสถานะรอประกาศผล หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้ว จะสามารถนำตัวเลขมาอัปเดตในแต่ละหมวดรางวัลได้ทันที
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 มิถุนายน 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
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เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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