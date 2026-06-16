เรวัช เดือดปม ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ ชี้แค่ป้องกันตัว ลั่น ‘โดนถีบกระเด็น เป็นผมก็ยิง’
พล.ต.ท.เรวัช วิเคราะห์ปม ตชด. รัวยิงวิน จยย. ดับ 2 ศพ ชี้จำเป็นต้องป้องกันตัว เพราะถูกถีบก่อน เดือด “สมควรแล้ว เป็นผมก็ยิง”
จากกรณี ส.ต.อ.นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) อายุ 33 ปี ก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เหตุตกลงค่าโดยสารไม่ได้ ก่อนมีปากเสียงรุนแรงจนกระทั่งก่อเหตุสลด ตามที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ล่าสุด พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบ.บช.ปส.) ออกมาให้ความเห็นกรณีที่เกิดขึ้น เผยว่า “วินมอเตอร์ไซค์เป็นใคร ทะเลาะกับผู้โดยสาร กฎหมายมี ไปเรียกค่าโดยสาร 120 บาท ไม่พอใจถีบเขาเลยกระเด็นเลย ตำรวจ ตชด. เลยรัวกระสุนก่อนที่คนแรกจะวิ่งเข้ามาทำร้าย ส่วนอีกคนที่วิ่งเข้าไปไม่หนี คิดว่าเขาไม่กล้ายิง เขาก็เลยใส่ไป 5 นัดล้มนอนกลางถนน
ผมไม่ได้สนับสนุนให้ตำรวจทำอย่างนี้ ตำรวจต้องติดคุกไป เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะ ตามกฎหมาย ตชด. ติดคุก 100 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่ผมเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมกับตำรวจ ตชด. ก็ไปถีบเขาก่อน แต่ข่าวออกมาว่า ตชด. รุแก่อำนาจ ชักปืนไปยิงวิน จยย. ที่เขาทำมาหากินสุจริต วินมอเตอร์ไซต์ที่ดีมีเยอะแยะ แต่ไอพวกขาใหญ่ตายไปเถอะ ไม่เข้าท่าเลย
ตำรวจคนนี้ถอยหนีจนกระทั่งล้มแล้ว เขาจำเป็นต้องป้องกันตัว ไปถีบเขาก่อน เป็นผมก็ยิงนะครับ ร้อยตำรวจเอกทำถูกแล้ว
สมควรแล้ว ปกติเราไม่เข้าข้างตำรวจหรอกไปยิงเขา ต้องแยกเป็นกรณีไป แต่กรณีที่ไปยิงวินมอเตอร์ไซค์นี่สมควรแล้ว แต่ตชด. ก็รุแก่อำนาจไป ติดคุกติดตารางเสียอนาคต
สำหรับตำรวจคืนอื่น ๆ หากเจอวินเรียกค่าโดยสารแพงผิดปกติให้ใช้ช่องทางกฎหมาย แจ้งโรงพักท้องที่…ผมรังเกียจมากนะ ไอพวกทำมาหากินแล้วกุค่าโดยสาร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อเผยอาการ ตชด. ยิงวินดับ 2 ศพ เครียดหนัก-ร้องไห้ตลอดเวลา ศาลให้ประกันตัว
- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหตุ ตชด. รัวปืนใส่วินดับ ตำรวจสั่งค้านประกันตัว
- เมียวิน จยย. ร่ำไห้ สามีอาการวิกฤติ อ้าง ตชด. แจกของลับก่อนรัวยิง ยันไม่ได้รุมทำร้ายก่อน
- ด่วน! สั่ง ส.ต.อ. ออกจากราชการไว้ก่อน หลังรัวยิง วิน จยย. ดับคาที่ ยันสอบสวนโปร่งใส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: