ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 มิ.ย. 69 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. รอผลรางวัล
เช็กรายชื่อรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทั้งชุดหยกจักรพรรดิ ขุนแผนมรกต มรกต กระพ้อมทอง ถุงเงิน มังกรหยก กระพ้อมเงิน สลากดิจิทัล และขวัญถุง
ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 มิถุนายน 2569 ประกาศผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หลายชุด ประจำงวดวันที่ 16 มิ.ย. 69 โดยประชาชนที่ถือสลากสามารถรอตรวจผลรางวัลตามประกาศอย่างเป็นทางการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
สำหรับงวดนี้ มีสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ที่รอประกาศผลหลายรายการ ได้แก่ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ครั้งที่ 16, ชุดขุนแผนมรกต ครั้งที่ 7, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต ครั้งที่ 21, ชุดกระพ้อมทอง ครั้งที่ 3, ชุดถุงเงิน ครั้งที่ 23, ชุดมังกรหยก ครั้งที่ 12, ชุดกระพ้อมเงิน ครั้งที่ 3, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 42 และสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ครั้งที่ 25
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ครั้งที่ 16
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลพิเศษ : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต ครั้งที่ 7
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 4 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 5 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต ครั้งที่ 21
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 4 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 5 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง ครั้งที่ 3
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 4 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 5 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ครั้งที่ 23
- รางวัลชุดถุงเงิน : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ครั้งที่ 12
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลพิเศษ : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน ครั้งที่ 3
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 4 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 5 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลพิเศษ : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 42
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 2 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 3 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 4 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลที่ 5 : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ครั้งที่ 25
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผลรางวัล
ผู้ถือสลากสามารถติดตามผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. และตรวจสอบเลขสลากตามงวดที่มีสิทธิ์ถูกรางวัล โดยควรตรวจสอบข้อมูลจากประกาศของธนาคารโดยตรงอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนดำเนินการรับรางวัล
ช่องทางถ่ายทอดสดตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 มิถุนายน 2569
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