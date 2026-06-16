FIFA ตัดสินให้ไม่มีความผิด กรรมการบอลโลก ถูกกล่าวหาทำสัญลักษณ์มือบูชาคนขาว
FIFA ตัดสินให้ไม่มีความผิด กรรมการบอลโลก ถูกกล่าวหาทำสัญลักษณ์มือบูชาคนขาว เจ้าตัวเผยไม่ทราบว่ามีความหมายเช่นนี้ เป็นเพียงการกระตุกโดยไม่รู้ตัว
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ออกมายืนยันว่านายฌอน อีวานส์ กรรมการผู้ช่วย VAR ที่ถูกกล่าวหาว่าทำสัญลักษณ์แสดงความเชื่อคนขาวเป็นใหญ่ (white supremacists) นั้นไม่มีความผิด หลังมีภาพเขาทำสัญลักษณ์ดังกล่าวในเกมระหว่างเยอรมนีกับกือราเซา
โดยกรรมการชาวออสเตรเลียให้การกับคณะกรรมการว่า เขาไม่ทราบว่าสัญลักษณ์ที่เขาทำนั้นมีความหมายดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการไม่พบหลักฐานว่าเขาทำผิด
ก่อนหน้านี้นายอีวานส์เคยออกมาชี้แจงว่า ตนไม่ได้ตั้งใจทำท่าทางมือหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เพื่อสื่อข้อความ แสดงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด
คำอธิบายเดียวที่ตนพอจะให้ได้คือ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการกระตุกโดยไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึก และขณะนั้นตนก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำท่าทางดังกล่าวออกไป ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงหลังของการแข่งขันยังแสดงให้เห็นว่า ตนทำการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำหลายครั้ง ขณะถือปากกาอยู่ระหว่างนิ้วมือ
การรายงานข่าวภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตนเลย แน่นอนว่า ตนเข้าใจว่าท่าทางดังกล่าวถูกตีความอย่างไร และตนรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ตนขอยืนยันอย่างชัดเจนและหนักแน่นว่า ตนไม่ได้ทำสัญลักษณ์มือที่ถูกกล่าวอ้างนั้นโดยรู้ตัวหรือด้วยความตั้งใจแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรูโด” ตอบชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์หักหลังประเทศ ไม่ไปดูเกมบอลโลกทีมชาติแคนาดา
- “ลิซ่า” โพสต์ IG เปิดใจ หลังร่วมโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: