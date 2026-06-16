ข่าวกีฬา

FIFA ตัดสินให้ไม่มีความผิด กรรมการบอลโลก ถูกกล่าวหาทำสัญลักษณ์มือบูชาคนขาว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 09:15 น.
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FIFA ตัดสินให้ไม่มีความผิด กรรมการบอลโลก ถูกกล่าวหาทำสัญลักษณ์มือบูชาคนขาว เจ้าตัวเผยไม่ทราบว่ามีความหมายเช่นนี้ เป็นเพียงการกระตุกโดยไม่รู้ตัว

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ออกมายืนยันว่านายฌอน อีวานส์ กรรมการผู้ช่วย VAR ที่ถูกกล่าวหาว่าทำสัญลักษณ์แสดงความเชื่อคนขาวเป็นใหญ่ (white supremacists) นั้นไม่มีความผิด หลังมีภาพเขาทำสัญลักษณ์ดังกล่าวในเกมระหว่างเยอรมนีกับกือราเซา

โดยกรรมการชาวออสเตรเลียให้การกับคณะกรรมการว่า เขาไม่ทราบว่าสัญลักษณ์ที่เขาทำนั้นมีความหมายดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการไม่พบหลักฐานว่าเขาทำผิด

ก่อนหน้านี้นายอีวานส์เคยออกมาชี้แจงว่า ตนไม่ได้ตั้งใจทำท่าทางมือหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เพื่อสื่อข้อความ แสดงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด

คำอธิบายเดียวที่ตนพอจะให้ได้คือ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการกระตุกโดยไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึก และขณะนั้นตนก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำท่าทางดังกล่าวออกไป ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงหลังของการแข่งขันยังแสดงให้เห็นว่า ตนทำการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำหลายครั้ง ขณะถือปากกาอยู่ระหว่างนิ้วมือ

การรายงานข่าวภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตนเลย แน่นอนว่า ตนเข้าใจว่าท่าทางดังกล่าวถูกตีความอย่างไร และตนรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ตนขอยืนยันอย่างชัดเจนและหนักแน่นว่า ตนไม่ได้ทำสัญลักษณ์มือที่ถูกกล่าวอ้างนั้นโดยรู้ตัวหรือด้วยความตั้งใจแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 09:15 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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