แฟนคลับเฮ! ต้นสังกัด ประกาศยกเลิกพักงาน ติณติณ New Country พ้นมลทินเสพยา-พรากผู้เยาว์

แฟนคลับเฮ! GRAMMY GOLD ประกาศยกเลิกพักงาน ติณติณ New Country ไม่มีเหตุอันสมควร พ้นมลทินเสพยา-พรากผู้เยาว์ รอลุ้นผล DNA 20 มิ.ย. นี้
ดูเหมือนว่าเรื่องราวมหากาพย์ #นักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศก จะพลิกกลับหลายตลบเหลือเกิน เพราะมีหลากหลายประเด็นที่แตกแขนงออกมาจากการเริ่มต้นแฉของ ฟารีดา แค่ครั้งเดียว สู่กระแสร้อนสะเทือนวงการเพลงลูกทุ่งรุ่นใหม่ ถึงขั้นที่ ติณติณ New Country ต้องถูกต้นสังกัดสั่งพักงานโดยด่วน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด
ล่าสุด 15 มิถุนายน 2569 บริษัท Grammy Gold (แกรมมี่ โกลด์) ได้ร่อนแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยประกาศ ‘ยกเลิก’ พักงานนักร้องหนุ่มสายเลือดลูกทุ่ง “ติณติณ จรัสรวี” หรือ ติณติณ นิวคันทรี เนื่องจากไม่มีเหตุอันสมควร หลังได้รับการตรวจสอบไม่พบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องสารเสพติดในร่างกาย และประเด็นพรากผู้เยาว์ตามที่ถูกคู่กรณีกล่าวหา
สำหรับเรื่องการตรวจ DNA นั้น แกรมมี่ โกลด์ เผยว่า ทาง ฟารีดา จะมีนัดตรวจในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 หลังจากทราบผลตรวจแล้ว หากยืนยันว่า ติณติณ New Country ศิลปินในสังกัดเป็นพ่อของเด็กจริง ๆ ก็จะกระทำตามความประสงค์ของติณติณคือ การรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและเต็มที่ที่สุด
“แถลงการณ์จากค่าย GRAMMY GOLD
ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศพักการปฏิบัติงานของศิลปิน “ติณติณ” สมาชิกวง NEW COUNTRY เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อกล่าวหาต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเอกสารยืนยันผลการตรวจทางการแพทย์ของศิลปิน ซึ่งไม่พบสารเสพติดในร่างกายตามข้อกล่าวหาที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ยอมรับแล้วว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้เยาว์ เป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยันและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
สำหรับประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์นั้น ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยคู่กรณีมีกำหนดเข้ารับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ ศิลปินได้แสดงเจตนาชัดเจนว่า หากผลตรวจยืนยันว่าตนเป็นบิดาของเด็ก ก็พร้อมรับผิดชอบตามหน้าที่อย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฎในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะดำเนินมาตรการพักงานต่อไป จึงมีมติให้ “ติณติณ” กลับมาปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณแฟนเพลง สื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทุกท่านที่ติดตามข้อมูลด้วยความเข้าใจ และขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในทุกกรณี”
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อ้างอิงจาก : FB Grammy Gold
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