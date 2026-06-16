พ่อเผยอาการ ตชด. ยิงวินดับ 2 ศพ เครียดหนัก-ร้องไห้ตลอดเวลา ศาลให้ประกันตัว
พ่อ ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ 2 เผยอาการลูกชาย เครียดหนัก-ร้องไห้ตลอดเวลา ด้านต้นสังกัดเสนอให้ออกจากราชการก่อน ล่าสุดศาลให้ประกันตัว ห้ามพกอาวุธ และยุ่งกับหลักฐาน
จากกรณี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ต.อ.นําทัพ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 กระทบกระทั่งกับวินจักรยานยนต์ จนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 สังกัด กก.ตชด.21 เสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ขณะที่พ่อของ ส.ต.อ.นําทัพ มาเยี่ยมลูกชายที่ สน.ห้วยขวาง เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้พูดคุยกัน พบว่าลูกชายมีอาการเครียดหนักและร้องไห้ตลอดเวลา เพราะต้องการพบครอบครัว ประกอบกับมีความกังวลเรื่องคดีความ
เมื่อถูกสอบถามว่าจะไปงานศพของผู้เสียชีวิตหรือไม่ พ่อของส.ต.อ.นําทัพ เผยว่า อยากไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่เกรงว่าหากเดินทางไปช่วงนี้อาจปะทะอารมณ์กับญาติของผู้เสียชีวิตจึงตัดสินว่ายังไม่เหมาะสมที่จะไปร่วมงาน ประกอบกับต้องจัดเตรียมเอกสารและรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวลูกชาย ยืนยันว่าหากทำธุระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วจะเดินทางไปร่วมงานศพแน่นอน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดยมีประกันวงเงิน 5 แสนบาท เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตนเอง ประกอบกับมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามพกพาวุธปืน, ห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน, ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาล รวมทั้งยุ่งเกี่ยวกับญาติของผู้เสียหาย
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