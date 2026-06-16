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รถไฟขยี้หนุ่มวัย 39 ชิ้นส่วนกระจัดกระจายตลอดทาง ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 09:00 น.
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ขอบคุณภาพจาก : กู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ

รถไฟขยี้หนุ่มวัย 39 ชิ้นส่วนกระจัดกระจายตลอดทาง รถไฟเปิดหวูดเตือนแล้ว ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุว่าเป็นเหตุฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ

มูลนิธิกู้ภัยสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบ รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงประสาน ร.ต.ท.สุริยะ อยู่พุ่ม พนักงานสอบสวน สภ.นาจอมเทียน พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า หัวจักรหมายเลข 5114 ลากตู้คอนเทนเนอร์จอดนิ่งอยู่บนราง ท่ามกลางประชาชนที่มุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก เมื่อตรวจสอบบนรางรถไฟ พบชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายตลอดแนวรางเป็นระยะทางกว่า 40 เมตร ก่อนตรวจสอบศพและทราบชื่อว่าคือนายสบายดี รูปใส อายุ 39 ปี

ทั้งนี้ห่างออกไป 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ล้มอยู่ภายในพุ่มไม้ริมทาง พร้อมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำตกอยู่ใกล้กัน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวน

จากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงหวูดรถไฟดังต่อเนื่อง 3 ครั้ง คล้ายเป็นสัญญาณเตือน ก่อนที่รถไฟจะเบรกและหยุดนิ่ง แต่ในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุร้าย กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง จึงเห็นพนักงานขับรถไฟลงมาตรวจสอบใต้ท้องรถและบริเวณโดยรอบ ก่อนพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนราง

จากการตรวจสอบเบื้องต้น จุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ไม่มีจุดตัดทางรถไฟหรือแผงกั้น อีกทั้งสภาพแวดล้อมค่อนข้างมืด ทำให้ยังไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุโดยตรง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแนวทางการสืบสวนไว้หลายประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก อาจเป็นอุบัติเหตุจากอาการมึนเมาหรือขาดสติ โดยผู้ตายอาจขับรถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทาง ก่อนเดินเข้าไปในแนวรางรถไฟโดยไม่รู้ตัว ประเด็นที่สอง คือการจบชีวิตตัวเอง เนื่องจากลักษณะการจอดรถจักรยานยนต์ไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ อาจเป็นความพยายามซ่อนร่องรอยก่อนเดินเข้าสู่รางรถไฟ และประเด็นที่สาม คือการถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วถูกนำร่างมาทิ้งอำพรางคดี แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นดังกล่าวทิ้ง

ทั้งนี้พนักงานสอบสวน สภ.นาจอมเทียน ได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางโดยรอบ รวมถึงไล่เช็กไทม์ไลน์การเดินทางของผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุ พร้อมประสานญาติเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม และส่งศพชันสูตรเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติด รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เพื่อคลี่คลายปมปริศนาในคดีนี้ต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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