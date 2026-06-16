รัฐบาลอังกฤษ เตรียมแบนโซเชียลกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี คาดเริ่มปีหน้า
รัฐบาลอังกฤษ เตรียมแบนโซเชียลให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี ป้องกันเยาวชน คาดเริ่มช่วงฤดูใบไม้พลิปีหน้า ยูทูป-ติ๊กต๊อก โดนด้วย
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายเคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษเตรียมดำเนินนโยบายแบนโซเชียลมีเดียให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เพื่อคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ โดยคาดว่าจะมีผลในช่วงฤดูใบไม้พลิปี 2570
โดยเว็บไซต์ที่จะถูกแบนั้นประกอบไปด้วยสแนปแชต, ติ๊กต๊อก, ยูทูป, อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ (X) รวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เข้าข่ายการสื่อสารและอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ได้
นอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังพิจารณามาตรการเคอร์ฟิวสำหรับประชาชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชาเล่นอินเตอร์เน็ตเกินควร
รัฐบาลอังกฤษยังแสดงความมั่นใจด้วยว่าพวกเขามีมาตรการตรวจสอบและยืนยันอายุผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่
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