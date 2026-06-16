อย. กางรายชื่อ 20 ยี่ห้อ “ลูกชิ้น-หมูยอ” หลังยึดได้จากโรงงานเถื่อน ขอให้ทิ้งทันที
อย. กางรายชื่อ 20 ยี่ห้อ “ลูกชิ้น-หมูยอ” หลังยึดได้จากโรงงานเถื่อนที่ จ.ปทุมธานี ขอให้ทิ้งทันที ไม่ควรนำมาจำหน่ายและรับประทาน
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์เสี่ยงอันตรายจากการปราบปรามโรงงานเถื่อน ใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทาง อย. จึงได้ทำการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.) จำนวน 6 รายการ ได้แก่
· ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา CFP
· ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ)
· ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ ตรา CHALAME
· ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่ ตรา CHALAME (นายแฉ้ลม)
· ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ
· ไก่ยอ ตรา K&P
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม จำนวน 14 รายการ ได้แก่
· หมูยอมินิ
· หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญ
· หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน) ตรา PPM (เชฟพี่หมู)
· หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM
· ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF
· หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช
· ไก่ยอพริกไทยดำ ตรา K&P
· ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM
· ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส
· ลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
· หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ ตรา CFP
· หมูยออุบล เกรด A ตรา แม่พลอยสุข
· หมูยอ ม.อุบล ตรา PPM (เซฟฟี่หมู)
· ทอดมันหมู เกรด A ตรา ซุปเปอร์พอร์ค
อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค
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