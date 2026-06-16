“หมาแก่-แมวสาว” สยบดราม่ารายการ “เจาะลึกทั่วไทย” ไม่ได้มีปัญหากับผู้บริหาร
“หมาแก่-แมวสาว” สยบดราม่ารายการ “เจาะลึกทั่วไทย” หลังจะยุติออกอาการ 30 มิ.ย. ไม่ได้มีปัญหากับผู้บริหาร แค่รู้สึกว่าอยู่นานเกินไปแล้ว
จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” โพสต์แจ้งว่า รายการจะยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT โดยจะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้ จนทำให้เกิดการวิเคราะห์และพูดถึงต่างๆไปเป็นวงกว้างนั้น
ล่าสุด ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ สองพิธีกรได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว โดยนายดนัยกล่าวว่า ขอบคุณทุกกำลังใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นล้างมือ แต่แค่มีความรู้สึกว่าอยู่ช่อง 9 นานไปแล้ว ถ้าอยู่ครบ 2 กันยาก็จะ 7 ปีเต็ม เลยคิดว่าเปลี่ยนก็ดีเหมือนกัน
ว่ากันแล้วประวัติศาสตร์ของรายการกับช่องถือว่ายาว อยู่ด้วยกัน 7 ปี 7 ปีผ่านมาทั้งสิ้น 5 รัฐบาล วันแรกที่เราย้ายไปอยู่ช่อง 9 ช่วงนั้นเป็นช่วงรัฐบาลลุงตู่ จำไว้ว่ารัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐบาลที่ทุกคนประทับไว้ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ แต่เราก็ยังผ่านไปได้ ข้ามมารัฐบาลเศรษฐา ข้ามมารัฐบาลแพทองธาร ข้ามมารัฐบาลอนุทินหนึ่ง ข้ามมารัฐบาลอนุทินสองก็ยิ่งโอเค แล้วทำไมต้องไป อยู่มานานเกิน
จะเอามาปืนมาจ่อกบาลผม ผมก็จะท่องแต่คำนี้ อยู่นานเกินไปจบ
ซึ่งอมรรัตน์เสริมว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับช่อง 9 นะ ไม่ต้องไปอะไรกันเยอะแยะมากมาย ไม่มีปัญหากับสถานี ผู้บริหารก็ดีน่ารัก ขอบคุณทึมงานด้วย
นายดนัยย้ำว่า ไม่ได้จะยุติการทำงานรายการ แค่หาเป้าหมายชีวิตใหม่ สแกนหาพิกัดเหมาะสมกับเรา ก็ติดตามไปก่อน ถ้ามีอัปเดตจะแจ้งอีกที รายการจะยังออกอาการจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. เป็นวันสุดท้าย
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