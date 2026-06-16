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เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ตกหลังเทคออฟจากฐาน เสียชีวิตยกลำ 8 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 07:47 น.
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เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯตกหลังเทคออฟจากทัพในรัฐแคลิฟอร์เนีย เสียชีวิตยกลำ 8 ศพ คาดใช้เวลาหาสาเหตุเบื้องต้น 30 วัน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐฯ B-52 Stratofortress ตกหลังขึ้นบินจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. ของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ขณะกำลังจะไปปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อม

ทางกองทัพระบุว่าจากการตรวจสอบเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งกำลังพล เจ้าหน้าที่พลเรือนของรัฐ และ ผู้รับเหมาของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย

เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ ซึ่งจากการสอบสวนต่อไป คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน และการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าใช้เวลามากกว่า 6 เดือน

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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