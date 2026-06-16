นักเรียน ม.6 ป่วยซึมเศร้า พลัดตกจากอาคารชั้น 5 เสียชีวิต ทิ้งจดหมายลาตาย
นักเรียน ม.6 ป่วยซึมเศร้า พลัดตกจากอาคารชั้น 5 เสียชีวิต ทิ้งจดหมายลาตาย รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ชอบภาพของการไปเรียนมหาลัยแล้วต้องไปทำงาน
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุด สน ประชาสำราญ สน สุวินทวงศ์ รายงานว่า “ด่วนๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากตึกชั้น 3 เสียชีวิต” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมานั้น
ร.ต.ท.ณัชพล ใจเพชรศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจอก ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ โดยเหตุเกิด บริเวณหลังอาคารเรียนที่ 3 เป็นตึกจำนวน 5 ชั้น ภายในโรงเรียนดังกล่าว ตรวจสอบ พบผู้เสียชีวิต นางสาวเอ อายุ 18 ปี นอนคว่ำหน้า มีบาดแผลบริเวณศีรษะ เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังอาคารเรียนที่ 3 บริเวณโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ตรวจสอบห้องเรียน พบกระเป๋านักเรียน รองเท้า แว่นตา โทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตวางไว้บนพื้นห้อง
นอกจากนี้ยังพบจดหมายลาตายของผู้ตายที่เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาเชิงตัดพ้อ รู้สึกโดดเดี่ยว ว่างเปล่า ไม่ชอบภาพของการเรียนมหาลัยแล้วต้องจบไปทำงาน กลับไปคิดถึงชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้ ไม่อยากทรมานอีก
จากการสอบถามครูประจำชั้น ผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษา ระยะหลังมีการขาดเรียนเป็นระยะ ๆ และอยู่ระหว่างพิจารณาให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน จึงมูลนิธิราชพฤกษ์เข้าตรวจสอบ รอ เจ้าหน้าที่ตำรวจพฐ. เข้าตรวจสอบและนำศพส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
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