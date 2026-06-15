ข่าวการเมือง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:38 น.
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ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี 'แจ้งเหตุออนไลน์' ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

เช็กด่วน! ใครไม่ว่างไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง กทม. 2569 ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ต้องทำอย่างไร? สรุปวิธี แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งออนไลน์ ผ่านแอป Smart Vote พร้อมเช็กไทม์ไลน์วันที่ต้องแจ้ง เพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง ไม่ให้ถูก ตัดสิทธิการเมือง นานถึง 2 ปี

ชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ เลือกตั้ง กทม. 2569 (ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ แต่บังเอิญติดธุระด่วน เดินทางไกล หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถไปคูหาได้ หลายคนอาจมีคำถามว่า “ไม่ไปเลือกตั้ง กทม. ทำไง?” ต้องรู้ก่อนว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่มีระบบเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต ดังนั้น หากคุณไม่ว่างไปใช้สิทธิ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำคือการ “แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง” เพื่อป้องกันการถูก ตัดสิทธิการเมือง เป็นเวลา 2 ปีเต็ม

ไทม์ไลน์ แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง กทม. 2569 วันไหนได้บ้าง?

กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ 2 ช่วงเวลา (ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง) ดังนี้ครับ

  • แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน: ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิ.ย. 2569

  • แจ้งหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน: ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 2569 (แนะนำ: ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าว่าไปไม่ได้แน่นอน ให้รีบแจ้งในรอบแรกเลยครับ จะได้ไม่ลืม!)

วิธี แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งออนไลน์ ทำยังไง?

ยุคนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานเขตแล้วครับ เพราะคุณสามารถแจ้งเหตุได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง หรือผ่าน แอป Smart Vote โดยเตรียมข้อมูลให้พร้อม ดังนี้

  • เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

  • เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

  • ชื่อ – นามสกุล

  • วัน/เดือน/ปีเกิด

  • เหตุผลที่แท้จริงที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ (เช่น อยู่ต่างประเทศ, ติดงานสำคัญ, เจ็บป่วยรุนแรง)

(ทริกสำคัญ : เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยันผ่าน แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแคปหน้าจอ (Screen Capture) หรือพิมพ์หลักฐานเก็บไว้เผื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังด้วยนะครับ)

หากไม่ไปเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุ จะโดน “ตัดสิทธิการเมือง” อะไรบ้าง?

หากคุณปล่อยผ่าน ไม่ไปคูหาและไม่แจ้งเหตุตามกำหนด จะถูกจำกัดสิทธิสำคัญเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันเลือกตั้ง ได้แก่

  • หมดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

  • หมดสิทธิสมัครเป็น กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน

  • ไม่สามารถเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้

  • ห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองบางประเภท

สรุปง่ายๆ ครับ ถ้าไม่ว่างไปเลือกตั้งจริงๆ แค่หยิบมือถือขึ้นมาโหลด แอป Smart Vote แล้วดำเนินการแจ้งเหตุตามวันที่กำหนด เพียงเท่านี้ก็รักษาสิทธิของตัวเองได้ครบถ้วนแล้วครับ!

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:38 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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