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ดูบอลสด เบลเยียม พบ อียิปต์ Live ฟุตบอลโลก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 20:25 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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ดูบอลสด เบลเยียม พบ อียิปต์ Live ฟุตบอลโลก 2026
  • เบลเยียม พบ อียิปต์
  • พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 | กลุ่ม G
  • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2026
  • เวลาแข่งขัน (ไทย): 02.00 น. (คืนวันอังคารที่ 16 มิถุนายน)
  • Lumen Field เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
  • ช่องถ่ายทอดสด: MonoMax

ดูบอลสด เบลเยียม VS อียิปต์ ฟุตบอลโลก 2026

รายการ 🇧🇪 เบลเยียม 🇪🇬 อียิปต์
อันดับ FIFA 9 29
โค้ช Rudi Garcia Hossam Hassan
กัปตัน Youri Tielemans Mohamed Salah
รูปแบบเกม 4-2-3-1 4-3-3
ฟุตบอลโลกครั้งนี้ ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 4
ผลงานดีที่สุด อันดับ 3 (2018) รอบแบ่งกลุ่ม (1934, 1990, 2018)

ผลงานบอลโลกรอบคัดเลือก

เบลเยียม ผ่านจากกลุ่ม J โซน UEFA ด้วยการเก็บ 18 แต้มจาก 8 นัด ทำประตูได้ถึง 29 ลูก เสียเพียง 7 ลูก ไม่แพ้แม้แต่นัดเดียวตลอดการคัดเลือก แม้จะมีช่วงเริ่มต้นที่สะดุด ด้วยการเสียนำ 3-0 ก่อนจะเฉือนชนะเวลส์ 4-3 ในนัดแรก ก่อนจะค่อย ๆ ทวงความมั่นใจกลับมาจนคว้าแชมป์กลุ่มในที่สุด

อียิปต์ ผ่านจากกลุ่ม A โซน CAF ด้วย 26 แต้มจาก 10 นัด ไม่แพ้แม้แต่นัดเดียว ชนะ 8 เสมอ 2 ด้วยผลต่างประตู +18 ลูก ทิ้งห่างบูร์กินาฟาโซที่ตามมาถึง 5 แต้ม

ทีมชาติเบลเยียม: ยุคทองรุ่นสุดท้าย บนเวทีใหญ่ครั้งสุดท้าย

นี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของ เควิน เดอ บรอยน์, โรเมลู ลูกากู และ ติโบต์ กูร์กตัวส์ อย่างแทบจะแน่นอน แฟนบอลต่างยกย่องว่าทีมชุดนี้มีพรสวรรค์ที่สุดในโลก แต่สามตำนานเบลเยียมกลับไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

เดอ บรอยน์ วัย 34 ปี ยังคงเป็นหัวใจสำคัญ ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ นาโปลี ด้วยสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ สร้างความปวดหัวให้แนวรับคู่แข่งด้วยลูกจ่ายที่ไม่มีใครเหมือน

ความกังวลใหญ่สุดตกไปอยู่ที่ ลูกากู เจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดตลอดกาลทีมชาติ 89 ลูกจาก 124 นัด ฤดูกาลล่าสุดกับ นาโปลี เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเรื้อรัง ได้ลงเล่นรวมเพียงราว 1 ชั่วโมงตลอดซีซั่น โค้ช การ์เซีย ยังคงเชื่อมั่นในประสบการณ์

จุดอ่อนชัดเจนของเบลเยียมคือแนวรับ เสียถึง 5 ประตูจาก 2 นัดตอนดวลกับเวลส์ในรอบคัดเลือก เผยให้เห็นช่องโหว่ขนาดใหญ่หลัง แว็งซองต์ กอมปานี, โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์ และ แยน แฟร์ตองเกน แขวนสตั๊ดไปหมดแล้ว

ทีมชาติอียิปต์: ฟาโรห์แห่งแอฟริกา กับความฝันรอบน็อกเอาต์

อียิปต์ยังไม่เคยคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลก ทีมพ่ายแพ้รวดทั้ง 7 นัดที่เคยลงแข่งขันในปี 1934, 1990, 2018 ทัวร์นาเมนต์นี้จึงเป็นโอกาสประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลรอคอย

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กัปตันทีมผู้เป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งชาติ มีวันเกิดตรงกับวันแข่งพอดีในวันที่ 15 มิถุนายน เตรียมฉลองอายุครบ 34 ปีในนัดที่ลงสนามพบเบลเยียมที่ซีแอตเทิล เขาทำ 9 ประตูในรอบคัดเลือก ครองสถิติผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของอียิปต์ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน 20 ลูก ต้องการอีกเพียง 2 ประตูเพื่อทำลายสถิติสูงสุดของโค้ช ฮอสซัม ฮัสซัน

โอมาร์ มาร์มูช คู่หูแนวรุกจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการทำประตู แนวรับคู่แข่งจึงไม่อาจประกบซาลาห์เพียงคนเดียวได้อีกต่อไป

จุดแข็งโดดเด่นของอียิปต์คือแนวรับอันเหนียวแน่น ทีมไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวตลอดการลงเล่นในบ้าน 6 นัดของรอบคัดเลือก

สถิติ Head to Head เบลเยียม VS อียิปต์

ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 4 ครั้ง อียิปต์เป็นฝ่ายได้เปรียบด้วย 3 ชนะ ต่อ 1 ชนะของเบลเยียม ไม่มีนัดเสมอแม้แต่ครั้งเดียว

ปี รายการ ผล
1999 กระชับมิตร อียิปต์ ชนะ 1-0
2005 กระชับมิตร อียิปต์ ชนะ 4-0
2018 กระชับมิตร เบลเยียม ชนะ 3-0
2022 กระชับมิตร อียิปต์ ชนะ 2-1

การพบกันเมื่อปี 2022 เบลเยียมส่งตัวหลักอย่าง เควิน เดอ บรอยน์, เอเดน อาซาร์, ติโบต์ กูร์กตัวส์ ลงสนามตั้งแต่ต้นเกม ท้ายที่สุดพ่ายแพ้ต่ออียิปต์จากการทำประตูของ มอสตาฟา โมฮาเหม็ด กับ เทรเซเกต์ โลอิส โอเปนดา ทำได้เพียงยิงประตูปลอบใจให้เบลเยียมลูกเดียวเท่านั้น

ทายผลผลบอล เบลเยียม อียิปต์

เบลเยียม ชนะ 2-1 เกมน่าจะสูสีกว่าที่คิด อียิปต์อาจทำให้เบลเยียมเหนื่อยได้ตลอด 90 นาที แต่คุณภาพของ De Bruyne และประสบการณ์น่าจะเป็นตัวชี้ขาดในช่วงท้ายเกม

ได้ข้อมูลล่าสุดครบแล้วครับ นี่คือ 11 ตัวจริงที่สื่อและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

เบลเยียม | รูปแบบ 4-2-3-1

โค้ช: Rudi Garcia | กัปตัน: Youri Tielemans

Jeremy Doku มีรายงานว่าหายใจมีปัญหาในช่วงต้นสัปดาห์ แต่กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วในวันพุธ และคาดว่าจะฟิตทันลงสนามในนัดนี้ ส่วน Lukaku แม้ถูกวิจารณ์เรื่องผลงานที่ Napoli แต่โค้ช Garcia น่าจะยังเชื่อมั่นในประวัติระดับทีมชาติของเขา

              Thibaut Courtois
T. Castagne  Z. Debast  A. Theate  M. De Cuyper
A. Onana    Y. Tielemans (C)
J. Doku    K. De Bruyne    L. Trossard
R. Lukaku
  • GK: Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • RB: Timothy Castagne (Fulham)
  • CB: Zeno Debast (Sporting Lisbon)
  • CB: Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
  • LB: Maxim De Cuyper (Brighton)
  • DM: Amadou Onana (Aston Villa)
  • DM: Youri Tielemans (C) (Aston Villa)
  • RW: Jérémy Doku (Manchester City)
  • AM: Kevin De Bruyne (Napoli)
  • LW: Leandro Trossard (Arsenal)
  • ST: Romelu Lukaku (Napoli)

ตัวสำรองที่น่าจับตา: Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukébakio

อียิปต์ | รูปแบบ 4-2-3-1

โค้ช: Hossam Hassan | กัปตัน: Mohamed Salah

ความกังวลหลักของอียิปต์คือ Salah ที่ยังฟื้นตัวจากปัญหากล้ามเนื้อช่วงท้ายฤดูกาลที่ Liverpool คาดว่าจะลงสนามตั้งแต่ต้น แต่อาจยังไม่คล่องตัว 100% จึงต้องอาศัย Marmoush, Trezeguet และ Zizo ช่วยแบ่งเบาภาระ

              Mohamed El Shenawy
M. Hany  Y. Ibrahim  R. Rabia  A. Fatouh
M. Lashin    H. Fathy
M. Salah (C)  Trezeguet    Zizo
O. Marmoush
  • GK: Mohamed El Shenawy (Al Ahly)
  • RB: Mohamed Hany (Al Ahly)
  • CB: Yasser Ibrahim (Al Ahly)
  • CB: Ramy Rabia (Zamalek)
  • LB: Ahmed Fatouh (Pyramids FC)
  • DM: Mohanad Lashin (Al Ahly)
  • DM: Hamdy Fathy (Al Ahly)
  • RW: Mohamed Salah (C) (Liverpool)
  • AM: Trezeguet (Al Ahly)
  • LW: Ahmed Sayed “Zizo” (Zamalek)
  • ST: Omar Marmoush (Manchester City)

ตัวสำรองที่น่าจับตา: Emam Ashour, Marwan Attia, Hamza Abdelkarim

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 20:25 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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