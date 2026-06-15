ข่าวการเมือง

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:34 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:34 น.
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วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ปี 2569 เช็กพิกัดเลขหน่วยผ่านออนไลน์ พร้อมลิงก์แผนที่นำทาง ก่อนหย่อนบัตร 28 มิ.ย. นี้

15 มิ.ย. 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์วิธีค้นหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แบบง่าย ๆ ก่อนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการค้นหาพิกัดหน่วยเลือกตั้ง

  • ค้นหาเลขหน่วยเลือกตั้งที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/
  • สแกน QR code หรือผ่านเว็บไซต์ https://exam.bangkok.go.th/vmap เพื่อค้นหาพิกัดหน่วยเลือกตั้ง
  • กรอกเลขหน่วยเลือกตั้งเขต และแขวง
  • ปรากฏรายละเอียดหน่วยเลือกตั้งให้เลื่อนไปทางซ้ายจะเจอหมุดแผนที่ เพื่อลิงก์ไป Google Map
FB/ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ปี 2569 เพื่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:34 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:34 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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