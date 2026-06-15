หวยลาว
ตรวจหวยลาว งวด 15/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 15/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 15 มิ.ย. 69 (15/6/69)
ผลหวยลาววันนี้ 15 มิ.ย. 69 (15/6/69)
- เลข 6 ตัว: 842113
- เลข 5 ตัว: 42113
- เลข 4 ตัว: 2113
- เลข 3 ตัว: 113
- เลข 2 ตัว: 13
- เลข 1 ตัว: 3
ผลหวยลาวพัฒนา: 36 / 30 / 19 / 03 / 21
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 5 เดือน
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|27/4/69
|0927
|927
|27
|7
|20/4/69
|0599
|599
|99
|9
|13/4/69
|7568
|568
|68
|8
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
|30/3/69
|1585
|585
|85
|5
|23/3/69
|3101
|101
|01
|1
|16/3/69
|6315
|315
|15
|5
|2/3/69
|3289
|289
|89
|9
|23/2/69
|0013
|013
|13
|3
|16/2/69
|3702
|702
|02
|2
|9/2/69
|5509
|509
|09
|9
|2/2/69
|7085
|085
|85
|5
|26/1/69
|0932
|932
|32
|2
|19/1/69
|7789
|789
|89
|9
|12/1/69
|6753
|753
|53
|3
|5/1/69
|3845
|845
|45
|5
ส่องสถิติวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 พิจารณาจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง 5 เดือน นำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 9
- เลขรองน่าลุ้น: 8 – 5
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 89 – 09 – 85 – 88 – 95
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 489 – 509 – 789 – 599
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (93) , เสือ (86)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: หนู (95) , กระต่าย (08)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 93 – 86 – 95 – 08
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 986 – 395 – 808 – 693
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- หวยลาวพัฒนา งวด 10/6/69 อัปเดตผลสดเลข 6 ตัว เลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด
เจาะลึกเลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 มิ.ย. 69 ส่อง 10 อันดับเลขฮิตและเลขมงคลมาแรงงวดนี้
20 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้นเถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เดินหน้าลุย TH-AI Passport ต่อ ชี้ใครเข้าไม่ถึง AI จะล้าหลังไม่ทันโลก
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 เช็กหมายเลขผู้สมัคร ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ใบชมพู 10 อันดับ เลขขายดีเกลี้ยงแผง
7 ชั่วโมง ที่แล้ว