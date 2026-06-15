หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 15/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 15/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 15/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 15 มิ.ย. 69 (15/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 15 มิ.ย. 69 (15/6/69)

  • เลข 6 ตัว: 842113
  • เลข 5 ตัว: 42113
  • เลข 4 ตัว: 2113
  • เลข 3 ตัว: 113
  • เลข 2 ตัว: 13
  • เลข 1 ตัว: 3

ผลหวยลาวพัฒนา: 36 / 30 / 19 / 03 / 21

หวยลาว 15 6 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 5 เดือน

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
8/6/69 8526 526 26 6
1/6/69 7788 788 88 8
25/5/69 1489 489 89 9
18/5/69 3369 369 69 9
11/5/69 7509 509 09 9
4/5/69 9193 193 93 3
27/4/69 0927 927 27 7
20/4/69 0599 599 99 9
13/4/69 7568 568 68 8
6/4/69 4488 488 88 8
30/3/69 1585 585 85 5
23/3/69 3101 101 01 1
16/3/69 6315 315 15 5
2/3/69 3289 289 89 9
23/2/69 0013 013 13 3
16/2/69 3702 702 02 2
9/2/69 5509 509 09 9
2/2/69 7085 085 85 5
26/1/69 0932 932 32 2
19/1/69 7789 789 89 9
12/1/69 6753 753 53 3
5/1/69 3845 845 45 5

ส่องสถิติวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 พิจารณาจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง 5 เดือน นำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 9
  • เลขรองน่าลุ้น: 8 – 5

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 89 – 09 – 85 – 88 – 95
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 489 – 509 – 789 – 599

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (93) , เสือ (86)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: หนู (95) , กระต่าย (08)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 93 – 86 – 95 – 08
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 986 – 395 – 808 – 693

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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