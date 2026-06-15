กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’
เตือนคนไทยรับมือวิกฤตอากาศร้อนจัด นักวิชาการชี้ผลพวงจากปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนีโญ” อาจดันค่าดัชนีความร้อนใน กทม. พุ่งสูงถึง 54 องศาฯ กระทบระบบไฟฟ้า-แหล่งน้ำ พร้อมแนะวิธีเฝ้าระวังฮีทสโตรกด่วน!
ประเด็น ซูเปอร์เอลนีโญ กำลังกลับมาสร้างความตื่นตระหนกอีกครั้ง หลังมีรายงานคำเตือนว่า ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับสภาพ อากาศร้อน จัดผิดปกติในช่วงปี 2570 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจมีค่า Heat Index หรือ ดัชนีความร้อน 54 องศา เซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับ “อันตรายมาก”
ทำความเข้าใจ ดัชนีความร้อน 54 องศา ไม่ใช่อุณหภูมิจริง?
หลายคนอาจตกใจกับตัวเลข 54 องศาฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว นี่ไม่ใช่อุณหภูมิของอากาศที่วัดจากเทอร์โมมิเตอร์ แต่คือ “ดัชนีความร้อน” (Heat Index) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ “ร่างกายรู้สึกจริง” โดยคำนวณจากอุณหภูมิอากาศร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์
พูดง่าย ๆ คือ เมื่อความชื้นในอากาศสูง เหงื่อของเราจะระเหยได้ยากขึ้น ทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ช้าลง เราจึงรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิจริงหลายเท่านั่นเอง
ผลกระทบที่ต้องจับตาจาก ซูเปอร์เอลนีโญ
ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้นำมาแค่ความหงุดหงิดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในหลายมิติ ได้แก่
ความเสี่ยงสูงสุดคือโรค ฮีทสโตรก (โรคลมแดด) ที่เกิดจากร่างกายสะสมความร้อนจนควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง
อากาศร้อนจัดทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศพุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าตก ไฟดับ หรือเพิ่มภาระให้หม้อแปลงในช่วงพีค
อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้น้ำระเหยเร็ว ส่งผลกระทบต่อเขื่อน แหล่งน้ำสำรอง ภาคการเกษตร และการควบคุมความเค็มของน้ำในลุ่มน้ำสำคัญ
วิธีรับมือ ฮีทสโตรก และ อากาศร้อน จัด
เพื่อความปลอดภัยในช่วงที่ดัชนีความร้อนพุ่งสูง ประชาชนควรเตรียมตัวรับมือดังนี้
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หลีกเลี่ยงแดดจัด: งดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน โดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายแก่ๆ
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จิบน้ำบ่อยๆ: ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดวัน แม้จะไม่รู้สึกกระหายก็ตาม
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ใส่เสื้อผ้าระบายอากาศ: เลือกเสื้อผ้าสีอ่อน เนื้อผ้าบางเบา และไม่รัดรูปจนเกินไป
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หมั่นสังเกตอาการตัวเอง: หากมีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ตัวร้อนจัด หรือสับสน ควรรีบเข้าที่ร่ม เช็ดตัวลดอุณหภูมิร่างกาย และพบแพทย์ทันที
คำว่า “ซูเปอร์เอลนีโญ” เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงและเข้าใจง่าย แต่อาจยังไม่ใช่คำศัพท์มาตรฐานที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกใช้ในระบบจำแนกอย่างเป็นทางการ
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