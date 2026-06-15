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ไก่ฉี่ได้ไหม ความลับขับของเสีย ที่คนไม่เคยรู้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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ไก่ฉี่ได้ไหม

จู่ๆ เกิดคำถามไวรัลในอินเตอร์เน็ต ที่หลายคนก็ไม่เคยนึกถึง ว่าเจ้าตัวขนสวยบินได้เตี้ยๆ อย่าง ไก่ ฉี่ได้ไหม

คำตอบที่ทำเอาทึ่ง คนไม่รู้มาก่อนคือ ไก่ไม่ฉี่

ร่างกายไก่ต่างจากร่างกายคนอย่างไร

คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป มีระบบขับถ่ายแยกกันชัดเจน คือมีทางออกของอุจจาระทางหนึ่ง ทางออกของปัสสาวะอีกทางหนึ่ง มีไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดในรูปของสารที่เรียกว่า “ยูเรีย” แล้วปล่อยออกมาเป็นน้ำปัสสาวะเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะก่อนจะขับออก

แต่ไก่ รวมถึงนกทุกชนิด ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ ไตของพวกมันกรองของเสียออกจากเลือดแล้วแปลงให้กลายเป็นสารที่เรียกว่า “กรดยูริก” ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งหรือครีมข้นๆ สีขาว ไม่ใช่ของเหลวอย่างน้ำปัสสาวะของคน

แล้วของเสียออกไปทางไหน?

เมื่อไตสร้างกรดยูริกแล้ว มันจะเดินทางผ่านท่อลงสู่อวัยวะที่เรียกว่า “โคลอาคา” ซึ่งเป็นห้องรวมทางออกของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดในจุดเดียว กรดยูริกจะผสมรวมกับอุจจาระในโคลอาคาแล้วออกมาพร้อมกันในคราวเดียว

ดังนั้น สิ่งที่เราเห็นเป็น “มูลไก่” จึงไม่ใช่แค่อุจจาระล้วนๆ

ส่วนสีขาวที่เห็นในมูลนกหรือมูลไก่นั้นคือกรดยูริก หรือก็คือ “ปัสสาวะ” ของมัน ส่วนก้อนสีเข้มตรงกลางคืออุจจาระ ทั้งสองส่วนออกมาพร้อมกันในครั้งเดียว

เปรียบเทียบระบบขับถ่าย ของไก่กับคน

ทำไมธรรมชาติถึงออกแบบมาแบบนี้?

กรดยูริกละลายน้ำได้น้อยมาก จึงต้องใช้น้ำในการขับถ่ายน้อยกว่ายูเรียที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้มาก ทำให้ไก่และนกสามารถรักษาน้ำในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การไม่มีกระเพาะปัสสาวะยังช่วยลดน้ำหนักตัวได้ด้วย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับสัตว์ที่ต้องบิน เพราะการบินต้องการร่างกายที่เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ระบบนี้ยังช่วยให้ขับของเสียออกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกาย ซึ่งเหมาะมากสำหรับสัตว์ที่ต้องบินและใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง

สรุปให้จำง่ายๆ

ไก่ไม่ได้ฉี่ แต่เพราะร่างกายของมันไม่ได้ถูกสร้างให้ฉี่ตั้งแต่แรก ของเสียจากไตจะถูกแปลงเป็นของแข็งสีขาวแล้วออกมาพร้อมกับอุจจาระในครั้งเดียวทุกครั้งที่ถ่าย

ดังนั้น ไก่มันถ่ายของเสียทุกอย่างออกมาพร้อมกันในก้อนเดียว นั่นเอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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