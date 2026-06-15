อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้นเถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด
อย. บุกทลายโรงงานเถื่อน เปิด รายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้น เถื่อน 20 ยี่ห้ออันตราย ไม่มีเลข อย. และสวมเลขปลอม เตือนประชาชนเช็กด่วนพบให้ทิ้งทันที
15 มิ.ย. 2569 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.), กรมปศุสัตว์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี บุกเข้าตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท นั้น
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์เสี่ยงอันตรายจากโรงงานเถื่อนดังกล่าว จึงได้ทำการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.)
- ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา CFP
- ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ)
- ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ ตรา CHALAME
- ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่ ตรา CHALAME (นายแฉล้ม)
- ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ
- ไก่ยอ ตรา K&P
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม
- หมูยอมินิ
- หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญ
- หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน) ตรา PPM (เชฟพี่หมู)
- หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM
- ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF
- หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช
- ไก่ยอพริกไทยดำ ตรา K&P
- ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM
- ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส
- ลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
- หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ ตรา CFP
- หมูยออุบล เกรด A ตรา แม่พลอยสุข
- หมูยอ ม.อุบล ตรา PPM (เซฟฟี่หมู)
- ทอดมันหมู เกรด A ตรา ซุปเปอร์พอร์ค
อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค ทั้งนี้โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะเลข อย. ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ หรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นสินค้าเถื่อนหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย
- บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน
- ทลายโกดังทุนจีน อาหารเสริม-มัจฉะปลอม ขายออนไลน์หลอกคนไทย ยึดของกลางล้านชิ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: