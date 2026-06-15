ข่าว

อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้นเถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:33 น.
54
อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้น เถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด

อย. บุกทลายโรงงานเถื่อน เปิด รายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้น เถื่อน 20 ยี่ห้ออันตราย ไม่มีเลข อย. และสวมเลขปลอม เตือนประชาชนเช็กด่วนพบให้ทิ้งทันที

15 มิ.ย. 2569 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.), กรมปศุสัตว์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี บุกเข้าตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท นั้น

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์เสี่ยงอันตรายจากโรงงานเถื่อนดังกล่าว จึงได้ทำการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.)

  1. ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา CFP
  2. ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ)
  3. ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ ตรา CHALAME
  4. ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่ ตรา CHALAME (นายแฉล้ม)
  5. ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ
  6. ไก่ยอ ตรา K&P

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม

  1. หมูยอมินิ
  2. หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญ
  3. หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน) ตรา PPM (เชฟพี่หมู)
  4. หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM
  5. ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF
  6. หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช
  7. ไก่ยอพริกไทยดำ ตรา K&P
  8. ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM
  9. ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส
  10. ลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
  11. หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ ตรา CFP
  12. หมูยออุบล เกรด A ตรา แม่พลอยสุข
  13. หมูยอ ม.อุบล ตรา PPM (เซฟฟี่หมู)
  14. ทอดมันหมู เกรด A ตรา ซุปเปอร์พอร์ค

อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค ทั้งนี้โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะเลข อย. ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ หรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นสินค้าเถื่อนหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี &#039;แจ้งเหตุออนไลน์&#039; ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

42 วินาที ที่แล้ว
วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้ ข่าวการเมือง

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

5 นาที ที่แล้ว
Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’

31 นาที ที่แล้ว
อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้น เถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด ข่าว

อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้นเถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ฉี่ได้ไหม ข่าว

ไก่ฉี่ได้ไหม ความลับขับของเสีย ที่คนไม่เคยรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;อั้ม ณัฐพงษ์&#039; ผู้รับบท &#039;ดิน&#039; มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร? บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดอุทยานฯ มีมติเพิกถอน อุทยานทับลาน 155,865 ไร่ ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ดูแล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้าลุย TH-AI Passport ต่อ ชี้ใครเข้าไม่ถึง AI จะล้าหลังไม่ทันโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันอังคารที่ 17 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอล

มาแล้ว รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สนาม 2 ลุ้นชนะนัดแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 เช็กหมายเลขผู้สมัคร ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แปลปกสลาก 16 มิ.ย. 69 เจาะรหัสภาพไทลื้อพะเยา-ค่าย ODOS เลขเด็ด

เลขเด็ด แปลปกสลาก 16 มิ.ย. 69 เจาะรหัสภาพไทลื้อพะเยา-ค่าย ODOS

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ บันเทิง

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ บันเทิง

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง กระโดดลงมาจากชั้น 3

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 เปิดโพยใบชมพู 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ใบชมพู 10 อันดับ เลขขายดีเกลี้ยงแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;เนอู&#039; ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ &#039;บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมบินรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17-18 มิ.ย.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:33 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี &#039;แจ้งเหตุออนไลน์&#039; ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
เปิดวาร์ป &#039;อั้ม ณัฐพงษ์&#039; ผู้รับบท &#039;ดิน&#039; มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Back to top button