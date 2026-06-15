ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:01 น.
60
เปิดวาร์ป 'อั้ม ณัฐพงษ์' ผู้รับบท 'ดิน' มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?
ภาพจาก : NANGDEE

เปิดประวัติ อั้ม ณัฐพงษ์ อรุณเนตร นักแสดงสายหนังไทย ผู้เคยผ่าน 13 เกมสยอง ฝัน หวาน อาย จูบ และงานเบื้องหลัง ก่อนถูกพูดถึงจากบทลูกน้องคนสนิทของอนันต์ในซีรีส์ ทนายปีศาจ บน Netflix

หลังซีรีส์กฎหมายฟอร์มยักษ์ ทนายปีศาจ ลงจอ Netflix ผู้ชมไม่ได้ให้ความสนใจแค่ตัวละครหลักอย่าง ทนายจิตตรี, ทนายเมฆ หรือบิ๊กอนันต์ เท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาเพียงไม่กี่ฉากก็ทำเอาคนดูสะดุดตา นั่นคือ ดิน ลูกน้องคนสนิทของ บิ๊กอนันต์ ตัวละครสมทบที่แผ่รังสีอำมหิตทะลุจอด้วยความนิ่ง เอาจริงเอาจัง จนเกิดกระแสตามหาบนโซเชียลว่า ผู้รับบทนี้คือใคร?

อั้ม ณัฐพงษ์ อรุณเนตร จากหนังไทยยุค 2000s สู่ ทนายปีศาจ

จากการสืบค้นข้อมูล ผู้ที่มารับบท ดิน คือ อั้ม-ณัฐพงษ์ อรุณเนตร นักแสดงและคนทำงานเบื้องหลังชาวไทย ซึ่งไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการบันเทิงแต่อย่างใด สำหรับคอภาพยนตร์ไทยยุค 2000s อาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี เพราะอั้มเคยฝากฝีมือไว้ในภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง 13 เกมสยอง, ฝัน หวาน อาย จูบ รวมถึงผลงานเบื้องหลังที่การันตีประสบการณ์ในวงการ

ในซีรีส์ ทนายปีศาจ เรื่องราวเล่าถึง “เมฆ” ทนายหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ แต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมลูกชายของบิ๊กอนันต์ นายตำรวจใหญ่ผู้ทรงอิทธิพล ทำให้เขาต้องหันไปพึ่ง “จิตตรี” ทนายสายมารที่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะคดี ท่ามกลางการเชือดเฉือนทางกฎหมายและอำนาจ

ตัวละครอย่าง ดิน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงลูกน้องทั่วไป แต่เขาคือจิกซอว์สำคัญของฝั่งอำนาจมืด เป็นคนที่สร้างบรรยากาศอันตรายรอบตัวบิ๊กอนันต์ให้ดูน่าเกรงขามขึ้นแบบทวีคูณ การถ่ายทอดบทบาทนี้ต้องอาศัย “ความนิ่ง” และ “สายตา” มากกว่าบทพูดที่ยืดยาว ซึ่ง อั้ม ณัฐพงษ์ สามารถสื่อสารบุคลิกของคนใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลออกมาได้อย่างสมจริง มีน้ำหนัก และเอาอยู่ทุกซีนที่ปรากฏตัว

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกของ อั้ม ณัฐพงษ์ บนพื้นที่สาธารณะอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ฝีมือการแสดงของเขาในบท “ดิน” ได้พิสูจน์แล้วว่าการแสดงที่เฉียบขาด ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเสมอไป ใครที่ยังไม่ได้ดูผลงานของเขา สามารถติดตามซีรีส์ ทนายปีศาจ ได้แล้ววันนี้ทางสตรีมมิง Netflix

อั้ม ณัฐพงษ์ อรุณเนตร จากหนังไทยยุค 2000s สู่ ทนายปีศาจ
ภาพจาก : NANGDEE

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี &#039;แจ้งเหตุออนไลน์&#039; ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

9 วินาที ที่แล้ว
วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้ ข่าวการเมือง

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

4 นาที ที่แล้ว
Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’

31 นาที ที่แล้ว
อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้น เถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด ข่าว

อย. กางรายชื่อ หมูยอ-ลูกชิ้นเถื่อน 20 ยี่ห้อ สั่งห้ามจำหน่าย ซื้อรับประทานเด็ดขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ฉี่ได้ไหม ข่าว

ไก่ฉี่ได้ไหม ความลับขับของเสีย ที่คนไม่เคยรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;อั้ม ณัฐพงษ์&#039; ผู้รับบท &#039;ดิน&#039; มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร? บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดอุทยานฯ มีมติเพิกถอน อุทยานทับลาน 155,865 ไร่ ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ดูแล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้าลุย TH-AI Passport ต่อ ชี้ใครเข้าไม่ถึง AI จะล้าหลังไม่ทันโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันอังคารที่ 17 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอล

มาแล้ว รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สนาม 2 ลุ้นชนะนัดแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 เช็กหมายเลขผู้สมัคร ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แปลปกสลาก 16 มิ.ย. 69 เจาะรหัสภาพไทลื้อพะเยา-ค่าย ODOS เลขเด็ด

เลขเด็ด แปลปกสลาก 16 มิ.ย. 69 เจาะรหัสภาพไทลื้อพะเยา-ค่าย ODOS

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ บันเทิง

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ บันเทิง

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง กระโดดลงมาจากชั้น 3

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 เปิดโพยใบชมพู 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ใบชมพู 10 อันดับ เลขขายดีเกลี้ยงแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;เนอู&#039; ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ &#039;บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมบินรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17-18 มิ.ย.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 16:01 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี &#039;แจ้งเหตุออนไลน์&#039; ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง กทม. 2569 ทำยังไง? เปิดวิธี ‘แจ้งเหตุออนไลน์’ ป้องกันโดนตัดสิทธิทางการเมือง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

วิธีค้นหา สถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กพิกัดหน่วย ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569

กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Back to top button