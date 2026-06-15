เปิดวาร์ป ‘อั้ม ณัฐพงษ์’ ผู้รับบท ‘ดิน’ มือขวาบิ๊กอนันต์ในซีรีส์ทนายปีศาจ ที่คนแห่ถามหาคือใคร?

เปิดประวัติ อั้ม ณัฐพงษ์ อรุณเนตร นักแสดงสายหนังไทย ผู้เคยผ่าน 13 เกมสยอง ฝัน หวาน อาย จูบ และงานเบื้องหลัง ก่อนถูกพูดถึงจากบทลูกน้องคนสนิทของอนันต์ในซีรีส์ ทนายปีศาจ บน Netflix
หลังซีรีส์กฎหมายฟอร์มยักษ์ ทนายปีศาจ ลงจอ Netflix ผู้ชมไม่ได้ให้ความสนใจแค่ตัวละครหลักอย่าง ทนายจิตตรี, ทนายเมฆ หรือบิ๊กอนันต์ เท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาเพียงไม่กี่ฉากก็ทำเอาคนดูสะดุดตา นั่นคือ ดิน ลูกน้องคนสนิทของ บิ๊กอนันต์ ตัวละครสมทบที่แผ่รังสีอำมหิตทะลุจอด้วยความนิ่ง เอาจริงเอาจัง จนเกิดกระแสตามหาบนโซเชียลว่า ผู้รับบทนี้คือใคร?
อั้ม ณัฐพงษ์ อรุณเนตร จากหนังไทยยุค 2000s สู่ ทนายปีศาจ
จากการสืบค้นข้อมูล ผู้ที่มารับบท ดิน คือ อั้ม-ณัฐพงษ์ อรุณเนตร นักแสดงและคนทำงานเบื้องหลังชาวไทย ซึ่งไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการบันเทิงแต่อย่างใด สำหรับคอภาพยนตร์ไทยยุค 2000s อาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี เพราะอั้มเคยฝากฝีมือไว้ในภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง 13 เกมสยอง, ฝัน หวาน อาย จูบ รวมถึงผลงานเบื้องหลังที่การันตีประสบการณ์ในวงการ
ในซีรีส์ ทนายปีศาจ เรื่องราวเล่าถึง “เมฆ” ทนายหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ แต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมลูกชายของบิ๊กอนันต์ นายตำรวจใหญ่ผู้ทรงอิทธิพล ทำให้เขาต้องหันไปพึ่ง “จิตตรี” ทนายสายมารที่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะคดี ท่ามกลางการเชือดเฉือนทางกฎหมายและอำนาจ
ตัวละครอย่าง ดิน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงลูกน้องทั่วไป แต่เขาคือจิกซอว์สำคัญของฝั่งอำนาจมืด เป็นคนที่สร้างบรรยากาศอันตรายรอบตัวบิ๊กอนันต์ให้ดูน่าเกรงขามขึ้นแบบทวีคูณ การถ่ายทอดบทบาทนี้ต้องอาศัย “ความนิ่ง” และ “สายตา” มากกว่าบทพูดที่ยืดยาว ซึ่ง อั้ม ณัฐพงษ์ สามารถสื่อสารบุคลิกของคนใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลออกมาได้อย่างสมจริง มีน้ำหนัก และเอาอยู่ทุกซีนที่ปรากฏตัว
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกของ อั้ม ณัฐพงษ์ บนพื้นที่สาธารณะอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ฝีมือการแสดงของเขาในบท “ดิน” ได้พิสูจน์แล้วว่าการแสดงที่เฉียบขาด ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเสมอไป ใครที่ยังไม่ได้ดูผลงานของเขา สามารถติดตามซีรีส์ ทนายปีศาจ ได้แล้ววันนี้ทางสตรีมมิง Netflix
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก
- เปิดวาร์ป ‘ต้า พรรษกร’ ผู้รับบท ‘เซยะ’ ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา
- เจอกันที่ศาล! ทนายปีศาจ ซีรีส์ดราม่ากฎหมายไทยแท้ ลงจอ Netflix แล้ววันนี้บ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: