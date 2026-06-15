มาแล้ว รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สนาม 2 ลุ้นชนะนัดแรก
สาวไทยพร้อมลุย! เปิดรายชื่อ 14 นักตบ ลุยวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ลีก 2026 สนามสอง บนแผ่นดินบ้านเกิด
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (TVA) ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดลงแข่งขันศึก Volleyball Nations League 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 โดยคราวนี้สาวไทยจะได้เล่นในบ้านตัวเอง ท่ามกลางเสียงเชียร์อันร้อนแรงของแฟนลูกยางชาวไทย
รายชื่อผู้เล่น นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน VNL 2026 มีดังนี้
เซตเตอร์ พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม) และ ณัฏฐณิชา ใจแสน
ลิเบโร ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงษ์ และ จิดาภา นาหัวหนอง
ตัวตบหัวเสา อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วริศรา สีกาเลิศ และ กัณธิมา เอกปัชชา
บีหลัง พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ สุภาวดี พันวิลัย
บอลกลาง ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ แก้วกัลยา กมุทะลา
นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นสำรองอีก 4 คน ได้แก่ กัญญารัตน์ ขุนเมือง (MB), ปพัชญา พลทำ (OP), ณิรารัชย์ ศรีกุตา (OH) และ เซราห์ แอนโคมาห์ (S)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทย พร้อมสต๊าฟโค้ชครบชุด
ย้อนผลสัปดาห์แรก แพ้ 4 นัด แต่สู้ไม่ถอย
สัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน ถือเป็นงานที่ค่อนข้างหนักสำหรับทัพนักตบสาวไทย ลงสนามไป 4 นัด ไม่ชนะแม้แต่นัดเดียว เก็บได้เพียง 2 คะแนน จากสถิติได้ 4 เซต เสียไป 12 เซต ร่วงลงมารั้งอันดับที่ 17 ของตาราง
ไทย แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เซต, แพ้ จีน 2-3 เซต, แพ้ เบลเยียม 2-3 เซต และ แพ้ เช็ก 0-3 เซต
แม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นใจ แต่สาวไทยก็แสดงให้เห็นถึงความสู้ไม่ถอย แบ่งเซตจากทีมแกร่งมาได้ถึง 2 แมตช์ ในแง่สถิติส่วนบุคคล พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำผลงานโดดเด่นติดอันดับที่ 11 ในฐานะผู้ทำแต้มสูงสุดของรายการ ด้วย 63 คะแนน และอยู่อันดับ 8 ในฐานะนักตบยอดเยี่ยม ขณะที่ ทัดดาว นึกแจ้ง ติดอันดับ 10 ในฐานะนักบล็อกยอดเยี่ยม
ตารางแข่งขัน สัปดาห์ที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร
ทัพตบลูกยางสาวไทยจะลงแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยมีโปรแกรมดังนี้
วันอังคารที่ 17 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ ยูเครน
วันพุธที่ 18 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ บัลแกเรีย
วันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ แคนาดา
วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. เวลา 20.30 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์
ทีมชาติไทยยังมีโอกาสแก้ตัวอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือ เพื่อขยับอันดับให้สูงขึ้นและหนีโซนตกชั้น ซึ่งทีมที่จบอันดับสุดท้ายเมื่อแข่งครบ 3 สัปดาห์จะหมดสิทธิ์เล่น VNL 2027
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอย่าพลาดร่วมส่งแรงเชียร์นักตบสาวไทยในสนามบ้านตัวเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MonoMax
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